Adda a primit vești neașteptate de la medici, despre starea în care se află! Ce au descoperit după ultimele analize? „Există specii care te distrug de tot”

Adda trece printr-o perioadă destul de delicată în ceea ce privește starea de sănătate. Problemele ei au debutat în urmă cu ceva timp în urmă, atunci când a fost diagnosticată cu niște afecțiuni pe care, în realitate, aceasta nu le avea.

A urmat o dietă draconică și tratamente care nu au ajutat-o la nimic până când a dat peste un medic care și-a dat seama imediat ce are: borelioză, o boală ce se transmite la om doar prin mușcătura unei căpușe infectate.

Ei bine, până de curând, blondina a crezut că așa s-a ales cu asta, însă rezultatele ultimelor analize o contrazic.

Adda, noi detalii despre boala cu care a fost diagnosticată: „E u nu am luat-o prin mușcătură”

Ei bine, se pare că mama vedetei este cea care i-a transmis boala! Se pare că femeia era infectată, însă nu a avut niciodată simptome specifice bolii. Totuși, aceasta i-a transmis afecțiunea Addei la care, din nefericire, s-a manifestat destul de urât.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.

Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mânâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci”, a explicat Adda pentru Playtech.ro .

Adda a primit vești bune de la medici: „Mă voi recupera complet”

Artista a primit un pronostic bun din partea medicului care i-a pus diagnosticul corect. Se pare că aceasta are șanse să se recupereze complet. De la începutul lunii februarie, Adda trebuie să ia 26 de pastile zilnic pentru a se vindeca definitiv. Ea a mai vorbit, de asemenea, și despre cei care au ginionul să primească un diagnostic greșit.

„De mine se ocupă cel mai bun doctor din România, pe boli parazitare, de la o clinică din Constanța, unde merg periodic. Are rezultate foarte bune cu pacienții lui, toată lumea mi l-a recomandat. Medicul e pozitiv în ceea ce mă privește că mă voi recupera complet.

Majoritatea pacienților din România care au această afecțiune trec prin asta, li se pun diagnostice greșite. Am auzit niște povești de viață. Mulți au și nu știu, pentru că la fiecare se manifestă diferit. Există specii care te afectează neurologic, una care-ți distruge oasele, alta sistemul digestiv, alta care te distruge de tot, depinde de noroc ai…”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.