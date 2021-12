Adda, dezvăluiri despre afecțiunea care o lasă fără aer! Cum se manifestă și cât de gravă este? “Poți să te sufoci în somn”

In articol:

Adda este o cântăreață celebră din România, pe care publicul o îndrăgește extrem de mult. În spatele succesului fabulos din muzică, stau multe cumpene cu care aceasta a trebuit să se lupte de-a lungul timpului.

Adda, totul despre afecțiunea de care suferă

Una dintre ele este o afecțiune de care suferă de foarte mult timp și care, din păcate, nu are leac.

În urmă cu ceva timp, Adda a dezvăluit pe contul ei de Instagram afecțiunea de care suferă și cât de grav se manifestă în cazul ei. Invitată la “Teo show”, emisiune prezentată de Teo și Bursucu și difuzată pe Kanal D, cântăreața a oferit mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă la nivelul pielii ei.

“Este o problemă destul de vizibilă, se poate întâmpla oricând să am erupții mari pe piele sau să mi se umfle fața și atunci e mai greu să mă ascund. Vreau să afle cât mai multă lume despre această afecțiune, care este nouă și nu are tratament. Se numește “urticarie demografică” și “toleranță la histamină”, care este destul de nasoală.”, a declarat Adda.

Artista a detaliat în câteva cuvinte care sunt simptomele, cum se mainifestă și ce presupune această afecțiune.

Totodată, afirmă că ar fi putut să o amelioreze dacă ar fi știut de existența ei mai devreme.

“Poate apărea prurit, tahicardie, amețeală, poți să îți pierzi cunoștința câteva secunde, poți să te sufoci în somn, dacă faci edeme. Eu nu am mai făcut de vreo două luni deloc. În aprilie a fost nasol pemtru că făceam aproape zilnic și stai cu frica aia mereu că îți crește ceva în gât. Se poate vindeca, dar nu prin metode tradiționale. (…) Am această afecțiune de mică și dacă știam, o puteam ține sub control.”, a explicat Adda.

Sufletul, elementul principal al afecțiunii de care suferă Adda

Pe lângă transformările de la nivelul pielii, rolul cel mai important în urticaria demografică îl are starea sufletului. Pentru a o putea ține sub control, Adda trebuie să aibă grijă să nu aibă emoții puternice atât pozitive, cât și negative.

“Cea mai importantă parte o reprezintă sufletul. Nu trebuie să manifești emoții puternice. Eu încerc să mă descurc cum pot, să respir, să rămân prezentă, să nu îmi fac foarte multe filme, pentru că atunci se amplifică stările de anxietate. (…) Această afecțiune este, din păcate, din ce în ce mai întâlnită. (…) Cu această ocazie, am învățat să mă iubesc mai mult și să mă iert pe mine și oamenii din trecut și chiar am început să scriu, mi-am făcut o pagină cu numele “Cele trei Adda”, pentru că eu am spus mereu că sunt tripolară, nu bipolară. Acolo e un blog unde scriu realitatea mea, atunci când cele trei Adda sunt în conflict.”, a mărturisit Adda.

Vedeta a confirmar că această afecțiune poate apărea și din senin, din diverse motive pe care le-a enumerat.

“Poate apărea și dacă nu ai predispoziție genetică să pățești asta, dacă nu ai un stil de viață sănătos, dacă iei foarte multe pastile.”, a continuat artista.