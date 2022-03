Adda, în lacrimi pe internet: „Printre covizi și perfuziile mele”. Ce i-a anunțat artista pe fanii săi, în toiul nopții

In articol:

Adda a reușit să-și îngrijoreze fanii recent, atunci când a postat în mediul online o fotografie în care se vedea clar că a plâns destul de mult. Ei bine, însă, artista și-a liniștit fanii, asta pentru că alături de imagine, vedeta a scris și un mesaj pentru a le explica care este, de fapt, motivul pentru care a izbucnit în plâns.

Astfel, la ora 00.37, atunci când a făcut postarea în mediul online, reacțiile internauților nu au întârziat să apară, spunându-și părerea despre declarațiile artistei de pe Instagram.

Adda: „00:37 și lacrimi până în gură”

Cunoscuta artistă se bucură, fără doar și poate, de o comunitate generoasă de fani în mediul online, pe care a reușit să o strângă de-a lungul carierei sale. Adda este foarte activă pe Instagram, acolo unde își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar fără ocolișuri, vedeta este mereu sinceră cu urmăritorii ei de pe rețeaua de socializare.

Așa s-a întâmplat și de această dată, asta pentru că artista le-a povestit, în lacrimi, internauților că albumul muzical la care a lucrat mai bine de doi ani a fost lansat. Fiind extrem de emoționată pentru realizarea sa, având în vedere și problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani, cântăreța le-a mărturisit fanilor săi că e mândră de obiectivul pe care, în cele din urmă, a reușit să-l ducă la bun sfârșit.

„00:37 si lacrimi pana in gura. Ascultand albumul la care am lucrat in ultimii 2 ani. Tocmai s-a lansat. Iar eu sunt o emotionala si o plangacioasa care vrea sa para Spartacus. Da sa nu mai ziceti la nimeni da? A fost un album care s-a facut greu. Printre covizi si perfuziile mele. Printre mutat studio-ul de doua ori. Printre viata care bate filmul cu si despre oameni. Dar intr-un final s-a lansat. Si sper sa va dea putere, asa cum imi da mie acum. Sa va puna un zambet pe fata. Sa va elibereze. Sa schimbe sau sa adauge ceva bun in sufletul vostru. Asta e scopul. Asta e motivul pentru care fac muzica. Nici nu stiu daca scriu corect sau daca pun virgulele bine. Nu prea vad da’ lacrimi. Vreau doar sa va multumesc! Si sa va spun ca sunt recunoscatoare ca fac muzica. Sper ca si arta. Asta imi doresc. Am dat tot ce am avut mai bun in aceste 11 piese. Acum nu imi mai apartin. Sunt ale voastre. Va pupa Adda baladda lacrimadda! 💎”, a scris Adda în mediul online.

De asemenea, la rândul lor, chiar și fanii cântăreței au fost emoționați, felicitând-o pe artistă pentru realizarea sa și pentru faptul că piesele care fac parte din album sunt pe placul lor.

„3 piese am ascultat și deja m-a rupt! Mulțumesc pentru muzică, am piele de găină!”, „Superb, ca de fiecare dată! Direct la suflet! Ai lovit cu emoție!”, „Ce voce, ce trăiri... te ador. Ești cea mai bună”, „Doamne, Adda... am plâns... mult”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor artistei.

Adda suferă de borelioză și bartonella

Cântăreța a vorbit în nenumărate rânduri despre faptul că se confruntă cu probleme de sănătate, însă în urmă cu ceva timp, vedeta a explicat pe internet că, de fapt, i s-a pus un diagnostic greșit. Așadar, cu câteva săptămâni în urmă, artista a povestit pe pagina personală de Facebook că a aflat că suferă de borelioză și bartonella, abia după ce i-au paralizat mai multe părți ale corpului, în urma cărora a făcut, din nou, o serie de investigații, ajungând astfel la acest diagnostic.

Mai precis, borelioza și bartonella sunt două boli transmise de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge.

„Dragii mei, dupa un an jumatate de chin in care mi s-a pus diagnostic gresit si mi s-a dat tratament si mai gresit, am aflat intr-un final adevarul. A fost nevoie sa imi paralizeze anumite parti ale corpului ca sa fiu diagnosticata cu Borelioza si Bartonella- transmise de capuse si tantari, plosnite sau daca te musca animale care au asta in sange. Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp.”, a povestit artista în mediul online.