Adda, noi detalii despre starea ei de sănătate! Artista se apropie de finalul tratamentului pentru boala de care suferă: „Sunt încă pe tratament, mai am 14 injecții și apoi voi aștepta câteva luni”

Adda se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. În ultimele luni, cântăreața a trecut prin clipe foarte grele după ce a fost diagnosticată cu o boala Lyme care i-a schimbat viața total.

Adda, noi declarații despre starea ei de sănătate

Recent, aceasta a vorbit despre cum se mai simte, dar și cu ce probleme se mai confruntă.

În urmă cu aproape un an, Adda a primit o veste care i-a schimbat total viața. Artista a fost diagnosticată cu boala Lyme care a făcut-o să treacă prin clipe extrem de grele. După numeroase tratamente, cântăreața se apropie de final, iar mai apoi se va testa din nou pentru a vedea dacă boala a intrat în remisie.

„Sunt încă pe tratament, mai am 14 injecții și apoi voi aștepta câteva luni. Mă voi testa din nou să văd dacă a intrat în remisie. Mă simt mult mai bine, încă am simptome. E foarte ciudat că această boală dă și anxietate, pentru că la nivel chimic a intrat în sistemul nervos central. Eu când am aflat aveam inflamație cerebrală, deja mă loveam de obiecte, scăpam obiectele din mână, nu știam să conduc, paralizie, ajunsesem nasol.” , a declarat Adda, potrivit ego.ro.

Adda este conștientă că va rămâne cu traume

Adda a mărturisit că este conștientă că va rămâne cu niște traume după această experiență, mai ales că deja se confruntă cu anxietatea și atacurile de panică. Artista se luptă din greu să fac față acestei situații prin care trece.

„Probabil, voi rămâne cu niște sechele. E foarte greu, De asta mă lupt cu anxietatea și atacurile de panică și nu stiu dacă sunt de la gânduri sau, pur si simplu, o descărcare chimică care are loc în sistemnul nervos central. Și întotdeauna mintea mea este plină de întrebări. Cum controlez? Cum trec peste? Încerc să nu-mi pierd cumpătul, dar ce sa fac probabil o să rămân cu asta.”, a mai precizat solista, pentru sursa menționată anterior.