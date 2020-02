Adda și soțul ei au avut parte de o aventură cu multe peripeții la competiția din Asia. Cântăreața a fost greu încercată de stresul din timpul probelor, iar de suferit a avut cel mai tare soțul și partenerul ei din cursă.

Cătălin Rizea a încercat să rămână cât mai calm și să balanseze ieșirile virulente ale soției sale, însă, de la un anumit punct, nici măcar calmul lui nu a temperat-o.

Adda a început să se isterizeze și să înjure ca la ușa cortului, iar beep-urile nu au contenit să se oprească la televizor.

"Spre Mendez, idiotule! Mă enervezi, *******. Hai că mă duc în ***** acasă, nu mai stau să-mi *** nervii aici.", i-a spus Adda.

Citeste si: Adda, mărturii despre cea mai grea perioadă din viața ei: "Am dus-o rău!"

Starea de nervi s-a accentuat atât de tare, încât plecarea a fost aproape iminentă

Citeste si: Adda a slabit 27 de kilograme intr-un an, dupa ce a nascut! "Sunt sanatoasa, asta e cel mai important"

"Suntem o echipă. Dacă echipa noastră e proastă, suntem amândoi proşti. Dacă e bună, suntem amândoi buni. Cu cât amândoi suntem mai puternici, cu atât echipa noastră este mai puternică", a spus el.

Adda renunțase, însă, să mai lupte.

"Nu mai am chef să trag! Pentru ce ******** trag într-una? Pentru ce? Că nu se întâmplă nimic bun, nu vezi? Mă duc acasă să cânt. Asta nu-i pentru mine!", a urlat artista.

Adda, mărturii despre cea mai grea perioadă din viața ei

Plecarea de acasă nu este ușoară pentru niciun adolescent, lucru care s-a întâmplat și în cazul Addei. Artista a plecat din Mureș la vârsta de 19 ani și a venit în București pentru a face muzică, dar a urmat și studiile unei facultăți. Condițiile de trai nu au fost tocmai demne de ea, dar problemele nu au fost niciodată o barieră pentru visul ei.

“Când am trecut prin momentele respective mi-a fost foarte greu mai ales că eram singură și îmi era dor de ai mei. Am venit în București ca să fac muzică, dar am făcut și studii. Nu știam pe absolut nimeni din București. Plăteam 250 de euro pe o garsonieră care avea baia vis a vis, baia nu era în casă.", a spus Adda.

Adda nu vrea să se gândească cu tristețe la perioadă grea, dar care a ajutat-o să devină artsistă și spune că cel mai greu i-a fost să înțeleagă că oamenii din București sunt diferiți față de cei dintr-un oraș mai mic.

"Am acceptat că o s-o duc rău pentru o perioadă. Am avut primul șoc când m-am dus pentru prima dată la metrou să-mi cumpăr o cartelă și mi-a raspuns atât de urât doamna care vindea cartele de metrou și mi-a venit să plâng, efectiv. Mi-am dat seama că sunt într-o lume foarte rece, de viteză foarte mare, unde nimeni nu se gândește la celălalt și m-am simțit singură o perioadă. M-am ambiționat foarte tare pentru că m-am gândit că am un scop.”, a mai declarat Adda.