Adda și Cătălin sunt unul dintre cele mai puternice cupluri de la Asiam, ambiția și curajul lor fiind cele care i-au adus în semifinala concursului. Chiar dacă Adda a avut mai multe ieșiri nervoase pe parcursul competiției, ea își iubește soțul necondiționat.

Adda și Cătălin au împlinit cinci ani de la nuntă! Cum a fost cerută în căsătorie

Ieri, cei doi au âmplini cinci ani de când au decis să facă pasul cel mare, prilej de a le povesti fanilor cum a fost cerută în căsătorie Adda.

Întâmplarea este un foarte amuzantă la care nu s-ar fi așteptat nimeni, mai ales ă Adda a stricat surpriza soțului ei.

”Acum 5 ani, exact pe 12 Aprilie, mergeam la tara, la bunicii mei, iar Cata se purta un pic ciudat, ca si cum mi-ar fi ascuns ceva. Jihadda, Nebunadda, cum ma stiti, m-am prins imediat ca ceva se intampla si l-am luat tare spunandu-i – “Tu mi-ai luat inel!”.

El s-a blocat. Am deschis torpedoul masinii si ce credeti, cutiuta era acolo! 😂 De emotie si de bucurie i-am zis ca nu imi pasa cum se intampla, dar sa opreasca masina unde se poate si sa ma ceara, ca nu mai pot astepta! El a vrut sa creeze un moment frumos pe scena, la un concert. Evident ca eu am stricat tot! Asa ca, a oprit masina intre doua sate, efectiv in camp, pe marginea unui sant! Am iesit amandoi din masina, el s-a pus in genunchi si, in timp ce rostea intrebarea AIA, AU TRECUT DOUA TRACTOARE pe langa noi! 😂😂😂😂 Eu nu am auzit ce spunea, dar raspundeam intruna “DA, DA, DA, DA” . Cerere in casatorie ca asta nu a avut nimeni! Si asta, pentru ca nimeni nu-i ca noi!!! Si intodeauna cand ne amintim cum s-a intamplat, radem cu lacrimi! Te iubesc, Cata!!!”, a povestit Adda pe contul ei de Instagram, unde a postat și o fotografie reprezentativă cu soțul ei.

La rândul lui, Cătălin Rizea a scris și el pe Instagram, varianta lui de poveste.