Adda și Cătălin Rizea, imagini de colecție de la starea civilă

Adda și Cătălin Rizea au fost unul dintre cele mai controversate cupluri din competiția din Asia. Cântăreața a primit foarte multe critici pentru modul cum se comportă și îi vorbește soțului ei. De fiecare dată, ei au demonstrat că aparențele înșală și ei se iubesc la fel de mult.

Vineri, 29 mai, Adda a postat pe pagina ei de Instagram mai multe poze de acum patru ani, când și-au unit destinele. Pentru cea mai frumoasă zi din viața ei, cântăreața a ales să poarte o rochie superbă albă, cu spatele gol. Ceea ce atrage instantaneu atenția urmăritorilor este că, în brațe, cântăreața îl ținea pe cățelul lor, Bucu.

„Acum 4 ani, la starea civilă. Cu Alex în burtică și cu Bubu în brațe! Ziua în care au zis nebunii „DA”!”, a scris Adda la una dintre fotografiile postate la Instastory. Următoarea poză este una mult mai emoționantă, când cei doi se sărută. „Ziua în care au zis nebunii „DA!”, a mai scris Adda.

Adda și Cătălin Rizea, la un pas de divorț după competiția din Asia? „A fost un test extrem de greu”

Deși au fost criticați de telespectatori, Adda și Cătălin susțin că experiența din Asia nu le-a afectat mariajul. Dimpotrivă, ei susțin că se iubesc și mai mult.

Ei au declarat că a fost un test extrem de greu pentru căsnicia lor, dar știau că nu va fi afectată.

”A fost un test extrem de greu, însă nu am simțit niciodată că ne va afecta viața personală. Noi suntem foarte pasionali, luptători și, repet, încapățânați. De aceea au ieșit scântei. Eu am gura foarte mare, iar Cătălin e mult prea calm. Ce a fost acolo nu are legătură cu realitatea! Asia Express e, cumva, într-o altă dimensiune. Și acasă ne mai certăm, e normal, dar nu așa! Oricum ar fi, avem multă sare și piper și avem o relație foarte dinamică și pasională!”, a declarat cântăreața pentru Viva.ro.

Adda, despre un divorț de Cătălin Rizea: „Căsnicia e și despre greu, nu doar despre bine”

Cântăreața a îngropat orice zvon legat de un divorț între ea și soțul ei. Ea a declarat pentru sursa citată că o căsnicie înseamnă și momente grele, nu doar bune.

„Nu ne-a afectat relația absolut deloc! Căsnicia e și despre greu, nu doar despre bine. Când se întâmplă ceva greșit, repari acel lucru, nu-l abandonezi! Lucrezi la el!”, a mai zis cântăreața. (Citeste si: Adda, mesaj tranșant pentru persoanele care îi critică relația: „Pentru toate geloasele, ofticatele...”)