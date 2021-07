Adela Popescu a devenit mămică pentru a treia oară! Prima imagine cu băiețelul ei, abia venit pe lume: ”Iubire, vă ador”

Radu Vâlcan, Adela Popescu și cel de-al treilea băiețel [Sursa foto: Instagram] 18:53, iul 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinți de băiat pentru a treia oară! Fosta prezentatoare TV a născut, duminică, un băiețel perfect sănătos, așteptat cu brațele deschise de către întreaga lor familie. Radu Vâlcan a povestit pas cu pas cum a venit pe lume micuțul lui, declarându-și ulterior iubirea pentru soția lui.

” Credeți că este ușor să fii trezit la 5-6 dimineața, să fie liber prin oraș, să ai emoții de fiecare dată când se pune roșu la semafor, să nu-mi răspundă Adela la mesaje pentru că, da, tocmai năștea după un travaliu nu lung, dar extenuant. Și multe alte emoții la care nu se gândește nimeni. Pe scurt, iubire, vă ador! ♥️♥️”, este mesajul postat de Radu Vâlcan, pe contul lui de Instagram, alături de o fotografie de-a dreptul emoționantă!

Radu Vâlcan, Adela Popescu și cel de-al treilea băiețel[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, mai fericită ca niciodată

Adela Popescu a publicat și ea o fotografie cu minunea ei, la scurt timp după ce a născut. Băiețelul celor doi a primit nota zece la naștere, având 3600 de grame. Moderatoarea de televiziune nu se mai satură să-l privească pe cel mic, să-l sărute și să-i povestească despre cei doi frățiori, care-l așteaptă acasă.

”Uraaaaa! 🎉🎉🎉🎉

S-a infaptuit!

Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite.:)))

Si face! Ca e minunat, a luat nota 10, are 3620 si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore.

Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa ii povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta acasa.

Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute cat sa ne bucuram impreuna, ca si de data asta, la nasterea lui, la fel ca a fratiorilor, ploua. ❤️

Ps: Anca Sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc!

Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid”, a scris și Adela Popescu, imediat după ce a devenit mămică de băiat pentru a treia oară.