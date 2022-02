Adela Popescu, adevărul despre căsnicia cu Radu Vâlcan! Ce a dezvăluit după mai bine de un deceniu și trei copii: ”Este dificil”

In articol:

Radu Vâlcan și Adela Popescu se iubesc de mai bine de zece ani, iar familia lor s-a întregit anul trecut, atunci când prezentatoarea a adus pe lume al treilea băiat.

Cei doi, pe cât sunt de apreciați și urmăriți în cadrul emisiunlor pe care le prezintă, pe atât de discreți sunt în aparițiile publice de cuplu.

Citeste si: "Am început ziua cu ceartă!" Adela Popescu, reacție nervoasă la prima oră a dimineții. De la ce a pornit totul?

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan, secretul unui mariaj de durată

Chiar și așa, în mediul online, atât Radu, cât și Adela sunt în permanentă legătură cu admiratorii lor, deloc puțini la număr, dornici să afle cum e viață lor de familie, dar și de cuplu.

Citeste si: Vladimir Putin, decizie de ultimă oră legată de gazele naturale din Europa! Ce se întâmpla cu Gazprom..- bzi.ro

Despre partea personală a vieții a vorbit recent prezentatoarea, în cadrul unui interviu. Astfel, Adela Popescu a recunoscut că, de când are o familie așa numeroasă, timpul pe care-l petrece doar cu Radu Vâlcan este limitat pentru că destul de rar au o asemenea ocazie.

Însă chiar și în aceste condiții, vedeta spune că atunci când este înconjurată de toată familia este cea mai fericită și împlinită femeie. Acum, spune ea, a ajuns la vârsta la care liniștea căminului este mai importantă și mai de bun augur decât o vacanță peste mări și țări.

”Evident, în această perioadă este mult mai dificil (n.r. să petreacă timp în doi). Am fost foarte aproape să avem timp pentru noi, când el voia să mă ducă în Roma de ziua mea. Din păcate, nu am apucat să mai plecăm, dar, când ne-am întors, am avut o seară perfectă acasă, cu mâncarea pe care mi-o doream, într-un spațiu în care mă simt fericită și în confort. Cred că asta contează când ajungi la un moment în care familia arată exact așa cum ai visat”, a

declarant Adela Popescu, conform Viva.

Iar în ceea ce privește longevitatea cuplului său, Adela Popescu mărturisește că sinceritatea, acceptarea și comunicarea sunt esențiale pentru un mariaj de durată.

Conform spuselor sale, ea și Radu Vîlcan au învățat să meargă mână în mână, îndiferent de situație, ori de defectele celuilalt.

Citeste si: Gest neașteptat pentru Radu Vâlcan, de ziua lui! A intrat în casă și nu a știut cum să reacționeze. Ce a făcut Adela Popescu?

”Suntem noi înșine. Am învățat să ne cunoaștem atât de bine, încât nu mai este nevoie să spunem unele lucruri. Ne acceptăm și cu bune, și cu rele. Și mergem împreună mai departe. Nu este ușor nici măcar că avem meserii care ne cer să plecăm de acasă, în cazul lui Radu, chiar pe un alt continent, sau că suntem mereu expuși. Dar totul face parte din farmecul vieții”, a completat prezentatoarea TV.