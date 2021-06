Adela Popescu, anunț emoționant! Fanii au felicitat-o: „Ultima fotografie înainte să nasc”

Adela Popescu este însărcinată în ultimul trimestru [Sursa foto: Instagram] 15:01, iun 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună doi băieți, iar familia lor urmează să se mărească în curând. Celebra prezentatoare tv este însărcinată în cel de-al treilea trimestru. Un alt eveniment important are loc în familia Adelei Popescu.

Pe pagina sa de Instagram, vedeta a anunțat că fiul ei și al lui Radu Vâlcan, Alexandru, împlinește astăzi, 11 iunie, vârsta de 5 ani.

Adela Popescu a postat mai multe fotografii din perioada primei sale sarcini pe pagina ei de Instagram, cât și la secțiunea de stories. Cântăreața a retrăit emoțiile prin care atrecut în urmă cu cinci ani de zile, înainte de momentul mult așteptat. Adela Popescu a împărtășit cu fanii ei ultima fotografie pe care a făcut-o înainte să aducă pe lume primul copil. „Ultima fotografie înainte să nasc”, a scris Adela Popescu la InstaStory.

Adela Popescu, în perioada în care era însărcinată cu Alexandru [Sursa foto: Instagram]

Primul fiu al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan a împlinit 5 ani

Este o zi cu adevărat specială în familia Adelei Popescu! Soția lui Radu Vâlcan a mai transmis un mesaj emoționant pe rețeaua de socializare, însoțit de mai multe fotografii.

„IN NOAPTEA ASTA, ACUM

CINCI ANI, DUPA O PLOAIE SANATOASA, PLECAM SPRE MATERNITATE.

PE 11.06, LA 11:06, IMI INTALNEAM MAREA DRAGOSTE. PE ALEXANDRU.

AM NISTE EMOTII DIFERITE ANUL ACESTA...

TOT PLOAIE, TOT IN ASTEPTARE, TOT BAIETEL...

Sigur ca am scormonit putin prin pozele din telefon facute atunci si am facut o selectie si pentru voi”, a mai scris vedeta pe pagina de Instagram.

Prietenii și fanii Adelei Popescu au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, unde i-au urat micuțului Alexandru cele mai frumoase urări de ziua lui.

