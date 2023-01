Adela Popescu are probleme cu cel mic. Actrița nu mai poate dormi și a apelat la ajutorul unui specialist: „Era să-i fac ceva rău”

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV și actrițe de la noi din țară. Vedeta a debutat în lumea actoriei pe vremea când avea doar 18 ani, iar de atunci a interpretat zeci de roluri în seriale de succes.

De când a devenit mama pentru a treia oară, somnul pentru aceasta a devenit destul de rar.

Adela Popescu nu poate dormi din cauza celui mic

Prezentatoarea TV Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu un an și jumătate de an, Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit părinți pentru a treia oară, iar de atunci actrița nu mai are parte de un somn prea liniștit.

Aceasta a mărturisit că încă principala cauză a lipsei de somn este chiar fiul ei cel mic, Adrian. Ba chiar a glumit și a spus că în urmă cu o seară era cât pe ce să îi facă ceva rău micuțului.

„Nu mă lasă ăla micul. Aseară era să-i fac ceva rău”, a declarat prezentatoarea TV în cadrul unei emisiuni.

Actrița a apelat la ajutorul unui specialist

Cum situațiile disperate cer măsuri de același fel, vedeta a apelat fără prea multe rețineri la ajutorul unui somnolog pentru a putea să îl adoarmă pe băiețel. Aceasta a mărturisit că încă îl mai alăptează pe Adrian și că perioada de înțărcare este destul de dificilă pentru micuț. Specialista, chiar dacă se ocupa strict de persoanele adulte, a reușit să îi dea câteva sfaturi vedetei cu care să îi adoarmă pe copil.

„Ea e specialistă și pentru adulți, dar eu am un copil care încă este alăptat, cel de un an și jumătate, și nu se mai poate. Pentru că noaptea… nu mă culcă, cum ar veni. Și doamna somnolog îmi spune cum să pregătesc copilul, pentru că înțărcarea asta e ceva destul de complicat, se pare, pentru copii”, a mai adăugat actrița.