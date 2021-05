Adela Popescu, certată grav de o altă mămică, chiar după ce femeia i-ar fi molestat agresiv băiețelul: ”Mă, mai taci din gura aia că m-ai înnebunit...”

In articol:

Adela Popescu a trecut prin clipe dificile, după ce a fost certată de o femeie într-un parc de joacă, chiar după ce l-a molestat agresiv pe Andrei, fiul cel mic al prezentatoarei TV. Soția lui Radu Vâlcan a vorbtit despre acele momente pe contul ei de Instagram.

„ La acest loc de joacă am văzut o mămică că îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asat, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult. ”Mă, mai taci din gura aia că m-ai înnebunit de când ai venit!”, a spus Adela Popescu.

Adela Popescu[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: „Mă și enervează cât de amabilă am fost”

Vedeta a mărturisit că și-a cerut scuze, iar acum, după incident, se gândește că a fost mult prea amabilă. Adela Popescu a dezvăluit că mămica respective își adormise bebelușul într-un cărucior, pe care-l ținea fix lângă tobogan.

Ba mai mult decât atât, vedeta spune că și-a luat băiatul de acolo și că au plecat, după ce femeia respective i-ar fi spus asta. „Eu am prins discuția și am zis: „Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și poate că de asta”. Mă și enervează cât de amabilă am fost. (…) Dumneaei adormise un bebeluș de curând și căruciorul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. După ce am avut această intervenție supercivilizată, ea a zis ”Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic”. L-am luat pe Andrei de acolo”, a mai spus vedeta.