Adela Popescu, decizie fără precedent în privința copiilor săi. Vedeta nu a mai stat pe gânduri: „Cât sunt încă mici”

Adela Popescu este o familistă convinsă. De când a devenit mamă, aceasta are grijă să le ofere cele mai bune lucruri, dar și cele mai frumoase experiențe copiilor săi.

Tocmai din acest motiv, vedeta a decis că este momentul să facă anumite schimbări în ceea ce îi privește pe cei mici.

Adela Popescu s-a hotărât! Vedeta are de gând să îi apropie mai mult pe cei mici de locurile natale

O mare împătimită a călătoriilor, Adela Popescu profită de fiecare dată când familia sa și ea au timp liber și pleacă măcar pentru câteva zile din Capitală.

De această dată însă, vedeta nu a mers într-o destinație exclusivistă, ci a ales să se distreze și să se reculeagă în satul bunicilor.

Cei mici au fost mai mult decât încântați de iarna de pe uliță, de zăpadă și de vremea care a ținut din plin cu ei. Tocmai acest lucru a făcut-o pe vedetă să facă o schimbare și să decidă că de acum va alege să petreacă mai multe vacanțe în țara noastră, la sat.

Prezentatoarea TV speră ca astfel, prin faptul că cei mici vor petrece mai mult timp la țară, vor rămâne cu amintiri minunate și îi va ajuta în dezvoltarea lor.

„Decizie. Cat sunt încă mici, copiii(noștri) trebuie sa petreaca cât mai mult timp la tara. Știam asta, desigur, dar nu știu cum, de fiecare data când vine vacanta, din dorința noastră, a adulților, de explorare, plecam peste tot in lume. Și nu zic ca e rău. Dar simțim ca experienta „la tara la bunici” se trăiește cel mai bine la vârsta asta. Acum are magie. Si in plus, la finalul niciunei vacante exotice nu au plâns cum plâng când pleacă de la Susani. Ideea e așa, când va mai anunț ca plecam la capătul pământului poate îmi amintiți ce v-am zis acum, aici.”, a scris vedeta, pe Facebook.

