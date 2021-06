Adela Popescu, despre cum este, de fapt, Radu Vâlcan în relația cu ea: „Nu e deloc un bărbat romantic”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Împreună au una dintre cele mai frumoase familii și sunt un exemplu demn de urmat la acest capitol.

Au doi copii frumoși, iar acum este pe drum și băiețelul cu numărul trei. În doar câteva săptămâni, ea și soțul ei vor deveni părinți pentru a treia oară. Adela Popescu a ținut să se confeseze pe rețelele de socializare internauților și le-a dezvăluit detalii neștiute despre căsnicia ei cu Radu Vâlcan. Iată cum este prezentatorul TV în relația cu ea.

Adela Popescu, dezvpluiri fără perdea pe rețelele de socializare despre relația cu soțul ei

Vedeta a avut un moment de sinceritate pe pagina personală de Instagram, unde le-a povestit fanilor cum este Radu Vâlcan în căsnicia cu ea. Adela Popescu a început să enumere câteva dintre caracteristicile soțului ei, pe care, poate, multe femei le-ar considera defecte. De pildă, Radu Vâlcan nu este genul de bărbat care să facă zilnic declarații de dragoste, ba chiar nici nu-și amintește ziua nunții.

„Nu e deloc un barbat romantic. In sensul clasic.

Sau, poate e, dar nu ii plac cliseele. Sau, poate e timid si fuge de momente ce nasc sentimente foarte intense, ca nu prea stie ce sa faca cu ele.

Nu isi aminteste ziua nuntii.

Cadoul de ziua mea mi-l da cu o saptamana inainte, fara vreun ambalaj special sau felicitare.

Sunt sanse sa uite si de flori.

Nu ma "scalda" in complimente.

Nu imi spune zilnic "te iubesc".

Nu imi spune "femeia mea".

Nu m-a asteptat niciodata cu lumanari si cada plina cu petale de trandafiri.

Nu ma mangaie in somn. :)”, a început Adela Popescu relatarea pe Instagram.

Adela Popescu nu ar schimba nimic la soțul ei

Vedeta a continuat prin a povesti care sunt lucrurile minunate pe care tatăl copiilor lui le face pentru ea, iar pe acestea Adela Popescu le consideră mult mai importante decât orice altceva.

„In schimb, astazi, pentru ca m-a vazut obosita, mi-a zis:" distrag eu copiii, du-te sus si culca-te".

Imi aduce cirese si pepene cand vine de la alergat. In fiecare zi!

Cand nu e sezon, cafea si paine calda.

Imi lasa intotdeaua ultima bucatica de mancare din farfuria lui, asta dupa ce eu am terminat deja tot ce era in a mea.

Imi gateste ce stie ca imi place.

Uneori, ma duce cu masina doar "ca sa mai stam si noi de vorba".

Cand mananca usturoi doarme in alta camera.:)

Si, chiar acum, desi eu sunt sus de ceva timp, si aud ce haos e jos, nu vine sa ma "trezeasca" si nici nu ii trimite pe cei mici peste mine sa o faca.

Dar, pentru ca si eu il iubesc, o sa cobor sa il salvez si sa mancam impreuna. Pentru ca stiu ca nu a mancat nimic de dimineata si nici nu o va face fara mine”, a mai scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.