Adela Popescu, despre viața cu trei copii și cu un job cu normă întreagă: „Trebuie să vă spun că momentan este...” 

Adela Popescu este una dintre mămicile eroine din showbiz-ul autohton. Recent, vedeta a dat naștere celui de-al treilea băiețel al ei, iar de atunci viața s-a schimbat total. În pofida acestui lucru, la doar câteva luni de la acel moment, Adela Popescu s-a reîntors pe sticlă, la emsiunea pe care o prezenta înainte de a rămâne însărcinată.

Internauții se tot întreabă cum reușește blodina să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. Iată că prezentatoarea TV a decis să dezvăluie întreaga exteriență.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: „Ă sta mic îmi face surprize în fiecare zi”

„Norocul” Adelei Popescu este că bebelușul nu i-a dat prea mari bătăi de cap. Pe cel mic a reușit să-l hrănească cu biberonul destul de repede, iar asta îi ușurează cu mult viața. Cât despre ceilalți doi băieți mai mari, ei bine, programul de la grădiniță este perfect pentru ca prezentatoarea TV să aibă puțin timp să se odihnească.

„M-ați tot întrebat cum mă descurc și trebuie să vă spun că momentan este neașteptat de bine. Ăsta mic îmi face surprize în fiecare zi, la modul că se trezește mereu înainte să plec de acasă și trebuie să-l alăptez, a acceptat biberonul din prima zi, nu i-a plăcut în mod deosebit, dar l-a acceptat. La ceilalți doi s-a întâmplat mai greu asta. Copiii merg la grădiniță, vin la ora patru, deci am și vreo două ore și jumătate de când ajung acasă și până vin ei să îmi revin, de obicei dorm la prânz. Deci, totul este bine”, a spus Adela Popescu pe pagina personală de Instagram.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și-a angajat bonă

Prezentatoarea TV și soțul ei, Radu Vâlcan, au luat o decizie importantă pentru a le ușura viața. Cei doi au apelat la serviciile unei bone din Filipine care acum locuiește alături de ei și are grijă de bebeluș atunci când Adela Popescu nu este prin preajmă.

„Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a dezvăluit Adela Popescu, într-o emisiune TV, pe vremea când încă era însărcinată.