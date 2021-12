Adela Popescu, dezamagită în ziua de Crăciun! Și-a anunțat fanii printr-un mesaj postat pe contul de socializare: „Trebuia să fie altfel”

In articol:

Adela Popescu, Radu Vâlcan și copiii acestora ar fi trebuit să-l aștepte pe Moș Crăciun pe plaja din Dubai, însă planurile lor de vacanță s-au năruit, după ce prezentatoarea TV a uitat un detaliu extrem de important. Din păcate, aceștia nu se vor mai putea bucura de razele calde ale soarelui, nisipul fin și apa cristalină din Emiratele Arabe, ci vor trebui să ține gecile

de iarnă pe ei și să se delecteze, în continuare, cu preparatele tradiționate românești de sărbători.

Adela Popescu: „ Pe la ora asta ar fi trebuit sa mancam hummus pe plaja Jumeirah din Dubai”

Pe rețelele de socializare, vedeta s-a confesat fanilor și le-a povestit cum a decurs ziua ei. La aeroport a aflat că pașaportul lui Andrei expira în trei luni, iar ca să poată să fie lăsat în avion termenul de expirare nu trebuia să fie mai mi de șase luni. Ei bine, cei patru au fost nevoiți să se întoarcă la vila din București, unde vor petrece sărbătorile de iarnă. Cel mai greu, însă, a fost să le explice copiilor de ce nu se vor putea bucura de briza mării și de ce nu se vor bălăci în apă, ci vor fi nevoiți să se întoarcă acasă.

„Ziua de Craciun trebuia sa fie altfel... Pe la ora asta ar fi trebuit sa mancam hummus pe plaja Jumeirah din Dubai. Dar noi mancam salata de beouf si ne uitam la un film cu Di Caprio, pe canapea, in Pipera. De ce asa? Pentru ca am ajuns la aeroport si pasaportul lui Andrei expira in trei luni. Si e musai sa fie minim sase. Desigur, stie asta cred ca si bebelusul nostru de cinci luni.

„Saracii copii nu inteleg de ce coboram din avionul catre Roma si nu ne urcam in cel pentru Dubai. Eu stiu de ce, dar nu le spun. Trebuie sa creada ca noi, parintii lor, suntem responsabili si organizati. Dar cand o sa se intrebe Alexandru de ce nu studiaza si el in strainatate, o sa pot eu sa ii spun ca banii pentru scoala lui s-au dus pe bilete de avion nefolosite?!”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

