Adela Popescu este pregătită să revină pe micile ecrane: ”S-a întâmplat mai repede decât aș fi crezut”

Adela Popescu este pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru revenirea ei pe TV. Deși a născut de curând, prezentatoarea de televiziune se întoarce la cârma emisiunii pe care a moderat-o ani la rând. Surpriza a fost una mare pentru cei care o apreciază pe fosta actriță și care abia așteaptă să o revadă pe micile ecrane.

Adela Popescu a dezvăluit că a avut foarte multe insomnii din cauza acestui subiect, legat de revenirea ei pe TV, însă a hotărât ce e mai bine pentru ea. Moderatoarea de televiziune a mărturisit că bebelușul și ceilalți doi băieței ai ei vor rămâne în grija bunicii și a tatălui, a lui Radu, cât timp ea va prezenta matinalul.

”Da da daaa, este adevarat, de maine dimineata ne bem cafeaua in fiecare zi la @vorbeste_lumea_oficial! ❤️ E drept, totul s-a intamplat mai repede decat as fi crezut, si desi am avut nenumarate insomnii pe subiectul asta, ziua de azi ma gaseste extrem de increzatoare si sigura ca voi face fata fara probleme.

Cu o buna organizare, sot si bunica de ajutor, copii intelegatori si pui mic bun, toate se rezolva.:) Voi lipsi patru ore de acasa si cu laptic de mama lasat la frigider bebelusul nici nu va simti.:) Asadar, nu uitati, maine de la 10:30 va dau intalnire... si nu singura... 😉 Va puuuup!”, a spus Adela Popescu, pe ocntul ei de Instagram.

Cum a anunțat Adela Popescu că revine la TV

Adela Popescu anunța, acum ceva timp, că va reveni pe micile ecrane. ”Dragii mei, nu mă aşteptam să vă dau aşa rapid această veste, dar... mă întorc! Ştiu deja că voi avea emoţii să fim împreună, aşa că sper să-mi fiţi aproape şi să vedeţi ce v-am pregătit alături de colegii mei. Cum Radu e gata să îmi pregătească sandwich-ul de dimineaţă, mamaie să îl supravegheze pe bebeluş, iar copiii să picteze la grădiniţă, mă declar mai mult decât pregătită să ne vedem, de luni până vineri”, a declarat Adela Popescu.