Adela Popescu, îngrijorată pentru bebelușul ei: "Asta cred că mă doare cel mai tare"

22:52, iul 26, 2021

Frumoasa actriță le-a împărtășit și urmăritorilor de pe Instagram fricile ei, pe care le are în legătură cu expunerea bebelușului afară, la ore la care temperaturile sunt unele insuportabile.

"Pur și simplu nu se poate respira"

Adela Popescu a vorbit recent, într-un clip postat pe Instagram, despre faptul că nu reușește să iasă la plimbare cu mezinul familiei, din cauza caniculei. Soția lui Radu Vâlcan s-a arătat indignată că nu poate face nimic ca micuțul ei să se bucure de puțin aer proaspăt, în natură.

Mai mult, frumoasa blondină a precizat că a încercat să îl scoată pe băiețel de câteva ori la plimbare, însă s-a panicat imediat cum bebelușul a simțit un disconfort din cauza căldurii și i-a fost frică să nu fie afectat de radiațiile solare puternice: "Eu am ieșit în sfârșit afară, pur și simplu nu se poate respira, nu se poate respira afară, iar asta cred că mă doare cel mai tare, că nu pot să îl scot la plimbare (n.r. pe bebeluș). Am reușit de vreo două ori așa, în jur de 19:00, să îl scot, dar a avut disconfort, nu a dormit, și îl țin mai mult în casă, din păcate. Pur și simplu nu se poate respira afară. Plus că mi-e teamă să îl scot, din cauza soarelui, efectiv, mi-e teamă să nu se ardă, pentru că știm că pielea se poate arde și indirect, chiar dacă ții bebelușul la umbră." , a transmis Adela Popescu, în videoclipul postat pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au trimis copiii la bunici

Odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea copil, cuplul a simțit nevoia de o pauză de la activitățile zilnice, așa că și-au trimis cei doi băieței mai mari la bunici, la Șușani. Atât Adela, cât și Radu, au profitat de ocazie și s-au bucurat de clipele mai puțin gălăgioase, descurcându-se mult mai ușor doar cu un singur băiețel.

Pentru câteva zile, actrița și prezentatorul tv au liber la odihnă, atât cât le permite proaspătul membru al familiei. Cât despre Andrei și Alexandru, ceilalți doi copii ai cuplului, blondina a povestit că se bucură că sunt în această perioadă la părinții ei, căci în acea zonă temperaturile sunt mai scăzute, iar micuții se pot juca mult timp pe afară, fără probleme: "Mă gândesc cu groază ce s-ar fi întâmplat dacă erau băieții acasă, v-am zis că sunt plecați la Șușani, la bunici, și acolo temperatura e puțin mai scăzută, plus că părinții mei au foarte mulți copaci, pot să stea mai mult în curte, că altfel, dacă îi aveam în București, nu știu ce făceam cu ei.", a încheiat soția lui Radu Vâlcan, pe contul ei personal.