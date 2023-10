Adela Popescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere! Vedeta i-a provocat pe fanii săi din mediul online să ghicească locația aleasă de Radu Vâlcan pentru această zi specială: „Vă invit să descoperiți”

In articol:

Este zi de mare sărbătoare pentru Adela Popescu. Frumoasa vedetă împlinește astăzi 37 de ani, însă se pare că soțul său s-a decis să îi facă o surpriză la care cu siguranță nu s-ar fi așteptat. Pentru că prezentatoarea TV a vrut ca într-o zi atât de specială pentru ea să fie alături și de cei trei copii, Radu Vâlcan a venit cu o idee ingenioasă.

Adela Popescu, zi de naștere cu multe surprize

Mai precis, să sărbătorească în avans. Zis și făcut! Se pare că prezentatorul TV i-a spus soției sale doar că în destinația spre care se îndreaptă se poate ajunge și cu avionul, astfel încât vedeta nu a avut nicio idee despre ceea ce urmează se întâmple.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde îi țin întotdeauna la curent pe fani cu tot ceea ce se întâmplă în viața lor. Se pare că nici de această dată nu au ratat ocazia de a le arăta urmăritorilor cât de specială este relația lor și cât de mult se distrează împreună.

Ei bine, Radu Vâlcan i-a pregătit ieri o surpriză soției sale și au decis să plece într-o escapadă în doi, pentru ca astăzi să fie alături de cei trei băieți. Adela Popescu nu a bănuit nicio secundă ce destinație a ales soțul său. Ba mai mult decât atât, chiar i-a provocat pe fani să ghicească locația, dându-le mai multe imagini.

Adela Popescu, zi de naștere cu multe surprize [Sursa foto: Instagram]

Cei doi au publicat mai multe imagini și filmulețe pe rețelele de socializare în care au dezvăluit mai multe indicii, astfel încât internauții au ajuns la concluzia că, de fapt, nu ar fi plecat nicio secundă din București.

Se pare că cei doi s-au cazat la un hotel din Capitală și au luat cina la un restaurant frumos, doar ei doi.

Ulterior, Adela Popescu a mărturisit că este una dintre cele mai bune idei pe care le-ar fi putut avea soțul său, motiv pentru care este extrem de recunoscătoare.

„Pentru ca urma să plecăm în după-amiaza aceea și nu voiam să ratez aniversarea mea împreună cu copiii, ne-am apucat de foarte de dimineață să facem tort de clatite. Dupa cel mai frumos și important „La mulți ani” am plecat grăbiți către aeroport. Sau, mă rog, acolo credeam eu. Că de obicei aveam inima cât un purice și nu vă ascund că în mintea mea nu prea înțelegeam sensul unui „deranj” atât de mare pentru doar o noapte. Dar cum calul de dar nu se caută la dinți, am zis ce-o fi o fi, doar că după indicii nu reușeam nicicum să îmi dau seama în ce oraș european aveam să aterizăm. După o dreapta în loc de stânga, am ajuns. Unde?

Vă invit să descoperiți în filmarea aceasta. Tot ce pot să vă spun este că o idee mai bună nici că putea să aibă.”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram.

