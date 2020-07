In articol:

Adela Popescu, mamă pentru a treia oară? Tocmai a făcut anunțul. Adela Popescu are o căsnicie frumoasă alături de Radu Vâlcan, alături de care are doi băieți: Alexandru și Andrei. Vedeta a recunoscut recent, într-un interviu pentru revista VIVA!, că se gândește serios să mai facă încă un copil. Împreună cu soțul ei, celebra actriță speră că în familia lor își va mai face prezența o fetiță.

“E un moment în care Andrei ne solicită atât de tare, explorează totul și vrea să descopere cât mai mult, i se pare plictisitor să stea într-un singur loc. Și, evident, nu este singur, mereu vrem să fim și alături de el, dar și de Alexandru, așa că în această clipă doar ne gândim la cum să o scoatem la capăt”, a declarat Adela pentru sursa citată.

Adela Popescu, declarații sincere din culisele relației cu Radu Vâlcan

Frumoasa prezentatoare tv a dezvăluit că nu este o persoană geloasă, în ciuda faptului că are alături un bărbat chipeș care primește multă admirație din partea fanilor, fiind expus prin intermediul emisiunilor televizate.

Adela Popescu a lămurit subiectul geloziei printr-un interviu acordat pentru site-ul cristinastanciulescu.ro: „Nu sunt. A existat un singur moment în care el mi-a trimis o fotografie din Thailanda, și mi-a scris „uite ce doamnă frumoasă mă masează pe mine”. Doamna era amuzantă, drăguță, în vârstă, o thailandeză. Numai că eu am văzut în poza respectivă un cârlionț. Doamna respectivă era la picioarele lui, masându-l la tălpi și, foarte aproape de el, cumva lipit de el, mi se părea mie, am văzut un cârlionț de femeie. Și eu i-am răspuns „doamna ca doamna, dar al cui e cârlionțul?” El și-a dat seama că făcând un zoom, ca să se vadă femeia, prinsese în poză și pe altcineva care era mai departe. Mi-a trimis și poza întreagă, originală, ca să văd. Și așa am văzut, da, că acea femeie cu cârlionț era departe de el. Deci eu nu sunt geloasă, fiindcă nu-mi dă motive, dar cu acea ocazie, am văzut că am totuși, potențial”. (Citeste si: Adela Popescu are coronavirus?! Vedeta a ajuns de urgeță la spital!)

