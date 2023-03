Adela Popescu, nevoită să se interneze de urgență în spital cu fiul cel mic! Abia acum a vorbit despre ce s-a întâmplat: „Când copilul tău este în pericol, nu există nimic care să concureze cu asta”

In articol:

Adela Popescu a trecut prin momentele grele, asta după ce în urmă cu câteva luni a ajuns la spital cu fiul ei cel mic. Vedeta și-a adunat toate puterile și a făcut o serie de declarații despre ce s-a întâmplat și despre motivul pentru care a fost nevoită chiar să se interneze alături de micuțul ei într-o unitate spitalicească.

Prezentatoarea TV a explicat că a fost vorba despre o erupție agresivă pe piele, motiv pentru care micuțul trebuia să stea sub observația medicilor. Chiar dacă nu a fost nimic grav, iar viața fiului ei nu a fost pusă în pericol, Adela Popescu s-a îngrijorat foarte tare.

„Eu am avut noroc că, până în clipa asta, nu am avut probleme mari de sănătate, adică am avut febră, mă rog, cum au toți copiii, mai ales cei care intră la grădiniță și la școală. Nu ascund că acum două luni am fost internată cu cel mic, pentru că a avut o erupție destul de agresivă pe piele. A fost pentru prima oară când am fost internată cu el în spital.(...) Mărturisesc că zilele alea au fost ceva de eu nu am putut să postez. În mod normal postezi, pui, dar nu am putut, adică eu nu puteam nici măcar să verbalizez durerea pe care o simțeam și îngrijorarea. Când copilul tău este în pericol, nu există nimic care să concureze cu asta, de niciun fel, adică nici măcar fericire nu e atât de intensă cum e durerea, ca intensitate mă refer” , a declarat Adela Popescu, pentru un post TV.

Problema de sănătate a micuțului s-a rezolvat, după ce a fost îngrijit și tratat de către specialiști, însă chiar și așa, Adela Popescu a mărturisit că se gândește cu greu la mamele ai căror copii au probleme serioase de sănătate.

„În momentul în care fiul tău este în pericol sau are o problemă, atunci este ceva îngrozitor. Totuși, el nu avea o problemă gravă de sănătate, era ceva ce necesita tratament și supraveghere, dar nu i se punea viața în pericol. Eu nu vreau să mă gândesc ce simt mamele care sunt cu cei cărora li se pune viața în pericol”, a precizat vedeta.