Adela Popescu pare că îi calcă pe urme lui Cabral. Mai revine sau nu prezentatoarea pe micul ecran: „Îmi doresc să-mi trag sufletul”

Adela Popescu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice de la noi, fiind văzută în rol de actriță, cântăreața, dar și prezentatoare.

Are o carieră de zeci de ani, multe proiecte la activ, dar pare că, cel puțin pentru moment, nu mai vrea să fie în lumina reflectoarelor.

Adela Popescu își pune pe pauză cariera

Soția lui Radu Vâlcan a fost mulți ani la cârma unui matinal, apoi a plecat în Republica Dominicană alături de Cabral pentru a prezenta un alt show.

Iar acum, la întoarcere, după ce soțul Andreei Ibacka și-a anunțat retragerea din televiziune, pentru o perioadă nedeterminată, se pare că și Adela Popescu îi calcă pe urme.

În cadrul unui interviu, Adela Popescu a mărturisit că cel puțin până anul viitor nu va mai fi văzută pe micul ecran.

Iar dacă din 2023 își va relua cariera de prezentator, vedeta nu mai vrea să facă parte din formate zilnice ori de lungă durată și asta pentru că își dorește să acorde mai mult timp vieții personale.

Pentru o perioadă, care nu se știe cât va fi de lungă sau de scurtă, Adela Popescu vrea să își acorde mai mult timp ei, dar și familiei pe care o are cu Radu Vâlcan.

Mai mult decât atât, vedeta spune că nu-și mai dorește să fie mamă, deși îi plac copii, înțelegând că de acum încolo începe greul, căci educația, atenția, iubirea și modul în care îi va crește sunt foarte importante, motiv pentru care are nevoie de mai mult timp liber.

„Gata! Momentan sunt în pauză. Vom vedea ce se va mai întâmpla de la anul. Acum, cel mai mult îmi doresc să-mi trag sufletul. Nu că proiectul a fost greu, ci pentru că, pur şi simplu, viaţa mea de acasă este oricum complicată şi vreau să am din când în când momente de linişte. Mi-e foarte greu să spun că aş vrea un proiect de lungă durată, cum ar fi o telenovelă. Sau că aş vrea o emisiune zilnică. Pentru că eu consider că este foarte important să am, măcar din când în când, şi momente în care să stau. Radu a plecat la filmări, mama mă ajută, e în Bucureşti, o vreme a fost şi mama lui Radu la noi... Între timp, avem pentru Adrian (fiul cel mai mic, n.r.), în mod special, dar şi pentru curăţenie, o doamnă din Filipine, care şi ea ne ajută... Dar nu este suficient. Dar nu mă plâng, ne e ok aşa, chiar ne descurcăm. Nu îmi mai doresc copii, iubesc foarte mult copiii, dar văd ce înseamnă, că de fapt a avea copii nu e doar despre a-i naşte, e mai ales despre ce urmează după”, a spus Adela Popescu, conform Click.

Și pentru că nu mai este legată de niciun proiect, imediat ce și soțul se va întoarce pe meleaguri românești, cei doi vor pleca din București, acasă la prezentatoare, pentru a petrece sărbătorile de iarnă, iar apoi și-au planificat o vacanță.

Nu știu încă unde vor merge, dar optează pentru o destinație călduroasă, dar nu foarte departe de casă, căci este destul de greu să călătorești cu trei copii.

„Radu se întoarce pe 20 decembrie şi apoi vom pleca, probabil, la Susani, măcar pentru Revelion. După care aş vrea să mergem în vacanţă undeva la cald. Aşa ne-am dori... Dar nu ştiu dacă va fi o destinaţie foarte îndepărtată, precum Maldive. Sper să găsim o locaţie pentru care să călătorim maximum cinci ore”, a mai adăugat prezentatoarea.