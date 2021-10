Adela Popescu, prima imagine cu chipul bebelușului! Cum l-a fotografiat pe micuț

In articol:

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au o relație specială și extrem de frumoasă, bazată pe sentimente puternice și sincere.

Au una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondenă și sunt un exemplu de urmat pentru toată lumea. Împreună, cuplul are trei băieți: Andrei, Alexandru și Adrian.

Cel din urmă a venit pe lume pe 18 iulie și este deja centrul universului familiei. Fanii așteaptă cu sufletul la gură ca vedeta să posteze imagini cu chipul bebelușului, căci toți ard de nerăbdare să vadă cu cine deamănă mai mult. Deși Adela Popescu și Radu Vâlcan se feresc să-și expună băieții pe rețelele de socializare, iată că minunea s-a produs. În urmp cu ceva timp au fost postate și primele imagini cu chipul bebelușului.

Primele imagini cu chipul celui de-al treilea băiețel al cuplului

Pe rețelele de socializare, fanii așteptau ca unul dintre cei doi să posteze prima imagine cu chipul lui Adrian, mezinul familiei.

Iată că s-a și întâmplat în urmă cu puțin timp. Adela Popescu a postat la InstaStory primele imagini cu chipul micuțului ei într-un context cu totul și cu totul emoționant.

Bebelușul se afla în pățul lângă tatăl său, care avea grijă să-l mângâie pe burtică. Vedeta a scris și câteva cuvinte pe imagini: „Un bebeluș și tatăl lui. Imaginile le-a stârnit multe emoții internauților, care ardeau de nerăbdare să-l vadă pe cel mic.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, momente de coșmar în avion

„Nu, nu am mai ajuns la Roma. La o ora dupa decolare, din cauza unei urgente medicale, a trebuit sa ne intoarcem pe aeroport. Voi stiti ca mie imi e frica sa zbor iar starea de panica provocata de ceea ce s-a intamplat m-a facut sa imi doresc sa cobor din avion.

Sigur ca Radu a incercat sa imi explice ca persoana cu probleme e pe maini bune acum, ca nu e vorba de nicio defectiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip sa ma convinga. Probabil am facut un atac de panica si toate imi pareau "semne". Cei care ati trecut printr-unul stiti probabil cum deformeaza realitatea. In fine... am ajuns acasa, am comandat mancare italieneasca, prosecco si aproape am pupat pamantul ca sunt in siguranta. 😬 Acum, intrebarea mea e, voi ce ati fi facut? V-ati fi continuat zborul sau ati fi coborat?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare în urmă cu câteva momente.