Adela Popescu, reîntâlnire emoționantă! Cu ce vedetă s-a întâlnit în Maldive

feb 1, 2021 Autor: Adriana Mihaela

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV este o femeie norocoasă pentru că are lângă ea un soț care o ajută de fiecare dată și o iubește necondiționat.

Cei doi sunt foarte fericiți împreună, dovadă fiind aparițiile lor. Fanii îi apreciează pentru echilibru pe care l-au menținut pe tot parcursul relației.

Ei bine, Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt în culmea fericirii după ce au aflat că vor fi părinți pentru a treia oară. Frumoasa prezentatoare TV a decis să intre mai repede în concediul prenatal. Adela Popescu și soțul ei se bucură de o nouă escapadă. Celebra actriță a ales să meargă în destinația pe care majoritatea divelor din showbiz-ul românesc au ales-o.

Întâlnirea celor două vedete are în spate o semnificație importantă

Vedeta a avut parte de o reîntâlnire emoționantă. Mai exact, după 8 ani de zile, Adela Popescu și Laura Cosoi s-au reîntâlnit pe plajele exotice din Maldive. Laura Cosoi a susținut că întâlnirea celor două are în spate o semnificație importantă.

Laura Cosoi a povestit pe pagina sa de Instagram întreaga poveste. Mai exact, în urmă cu 8 ani, Adela Popescu și Laura Cosoi se aflau în același loc. Dacă în urmă cu opt ani, cele două erau la început de drum și aveau multe visuri, acum toate acestea au devenit realitate. Atât Laura Cosoi, cât și Adela Popescu au postat mesaje emoționante în mediul online.

„Uite, Adeluca! Unele lucruri raman neschimbate. Dupa 8 ani de zile suntem tot impreuna in vacanta, cu iubitii care acum ne sunt soti, cu povesti neterminate, apusuri rapitoare, ii, picioare goale in nisip la malul marii si 4 spre 5 suflete care ne fac cu adevarat sa ne simtim rostul in viata @adela_popescu #multumesc #Adeluca #vacanta #familie #prietenie”, a postat Laura Cosoi pe rețelele sociale.

Laura Cosoi și Adela Popescu[Sursa foto: Facebook]

Mesajul transmis de Adela Popescu

Adela Popescu a postat pe pagina sa de Instagram o imagine în care cele două prietene se relaxează. „E normal ca în așa loc frumos și așa companie plăcută eu să dau noroc cu un frappucino?! Nu e! Ne “sacrificăm” pentru ăstia micii de când au 100 de grame și când se fac mari tot ei sunt obraznici și nemulțumiți de părinții lor minunați.:))) @lauracosoi”, a postat și Adela Popescu.

