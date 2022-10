Adela Popescu s-a întors acasă, dar a avut o surpriză! „A plecat”. Mesajul transmis de soția lui Radu Vâlcan

In articol:

Adela Popescu a avut parte de o surpriză în momentul în care s-a întors acasă din Republica Dominicană. Nici bine nu s-a reinstalat și reacomodat, că un alt membru al familiei sale a decis că este momentul numai bun să-și ia câteva zile libere și să plece în vacanță alături de alte câteva persoane.

Nu, nu este vorba despre Radu Vâlcan, ci despre mama sa, Doina, care și-a luat prietenele și au plecat direct la Monte Carlo.

Adela Popescu a avut parte de o călătorie plină de peripeții și momente cel puțin interesante din postura de prezentator TV la filmările emisiunii difuzată direct din Republica Dominicană. Iată că filmările au ajuns la final acum, iar prezentatoarea TV s-a întors acasă, însă se pare că nu se poate bucura de întreaga sa familie, pentru că mama sa lipsește cu desăvârșire. Femeia și-a luat cele mai bune prietene și au plecat într-o vacanță binemeritată departe de România.

Mama Adelei Popescu, în vacanță la Monte Carlo

Adela Popescu a împărtășit cu fanii săi din mediul online faptul că mama sa se răsfață în aceste momente chiar la Monte Carlo, alături de prietenele sale, acest lucru întâmplându-se la scurt vreme de la întoarcerea sa în

țară din Republica Dominicană, astfel că a simțit nevoia să o „pârască” pe doamna Doina admiratorilor ei de pe Instagram.

„M-am întors eu, dar a plecat doamna Doina la Monte Carlo cu fetele. Na, poftim”, a scris Adela Popescu în mediul online.

Adela Popescu, experiență neplăcută cu o bonă în Republica Dominicană

După ce Radu Vâlcan a fost nevoit să stea singur vreme de 3 zile cu toți cei 3 copii în Republica Dominicană, au decis să angajeze o bonă locală pentru a-o oferi o mână de ajutor actorului până va avea să ajungă la fața locului bona lor din România. Din nefericire, cei doi părinți au fost nevoiți să înceteze colaborarea cu tânăra de 23 de ani la scurt timp din cauză că modul ei de relaționare cu cei mici nu a fost deloc pe placul lor.

„(...) Ideea este că eu abia atunci am înțeles ce înseamnă un om nepotrivit care să stea cu copiii tăi, până atunci nu credeam. Credeam că orice om se adaptează, dar nu este așa. Pur și simplu bebelușul nostru care era foarte zâmbăreț, care stătea în brațe la oricine, după câteva zile de stat cu această fată, ea supravegheată, nu-mi imaginez că a făcut cine știe ce, s-a schimbat total, era anxios, plângea foarte mult și am stat cu el. Ea se așeza pe canapea, bebelușul pe covor. La un an și o lună, cât are el, este în perioada de explorare, este esențial să te ții după el(...) așa că l-a frustrat extrem de tare că nu-l lăsa”, a povestit Adela Popescu pe rețelele de socializare.