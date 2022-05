Adela Popescu, scoasă din sărite în emisiune! Ce i-au găsit colegii în geantă? Au dat-o de gol în direct: „E intimitatea mea”

In articol:

Colegii de platou ai Adelei Popescu au venit cu o idee neașteptată de ce să mai arate pe micul. Cei doi au provocat-o pe vedeta de televiziune să arate în direct tot ce ține în geantă.

Chiar dacă ea s-a împotrivit, Shurubel și Bogdan Ciudoiu i-au luat poșeta și au început să scormonească prin ea, totul chiar sub ochii blondinei. Iată cum a reacționat aceatsa!

Cum a reacționat Adela Popescu, după gestul neașteptat făcut de colegii ei

Shurubel: Adela, tu ce ai în geantă?

Adela Popescu: Am o grămadă de lucruri în geantă! Ce sens are ce are îmul în intimitatea lui. Geanta e intimitatea mea.

Shurubel: Să vină geanta!

Adela Popescu: Vai de capul meu!

Iată ce au găsit cei doi coprezentatori în geanta colegei lor: ochelari, un sendviș, un biberon, o carte, un măr, o sticlă de apă, biscuiți, tacâmuri din plastic, minge antistres, încărcător de telefon, un pampers. După ce au scos toate aceste obiecte, Adela Popescu și-a ieșit din minți și le-a luat poște din mână: „Orice om normal are ce am eu în geantă, nu?”, a spus aceasta, vizibil iritată de gestul

colegilor ei.

Adela Popescu traversează o perioadă grea acasă. Cu ce probleme se confruntă copiii ei

Recent, pe paginile conturilor sale de socializare, prezentatoarea a povestit că acum traversează o perioadă grea ca mamă. Rolul de părinte nu este deloc unul ușor, mai ales când în casă ai trei copii de vârste apropiate. Dar și când doi dintre ei sunt bolnavi ori se confruntă cu dureri.

Pentru mezinul familiei Vâlcan-Popescu este momentul în care îi apar dințișoriii, iar asta a făcut ca atât el, cât și cea care l-a adus pe lume să aibă multe nopți nedormite la activ, plânsete și dureri. Iar ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, nici Adrian nu se simte foarte bine. Băiatul mijlociu este puțin răcit, ceea ce face ca nici el să nu doarmă bine ori să vrea să fie mereu în brațele mamei.

„Băiețelul acesta minunat, pentru că e în plină erupție dentară, se trezește foarte devreme. Impropriu spus “se trezește”, că de fapt nu prea se mai culcă. Deci nici eu. Ieeeiiii. Și Andrei are [email protected]#i. Și când are [email protected]#i vrea să doarmă în brațele mamei. Și când se trezește plângând Adrian îl trezește și pe Andrei. Și readoarme greu, că nu prea poate să respire.

Alexandru nu are nimic. Dar de ce frațiorii să doarmă cu mama și el nu. Sunt dăți când plec în altă cameră să îl alăptez pe bebeluș și de fiecare dată unul din ceilalți doi se trezește și mă strigă. Că vor la baie. Sau că au avut un coșmar. Și mă întorc cu bebușul în brațe pe mâna dreaptă, iar cu stânga îi mângai pe cap până se liniștesc.

În fine… ce voiam să spun cu asta? În niciun caz să mă plâng, că oricum nu ar ajuta pe nimeni și apoi pentru că absolut toate mamele trec prin asta. Voiam să vă spun doar că… sunt super, super tare! Și la fel și voi, cele mai tari din toată galaxia! ”, a scris Adela Popescu în mediul online.