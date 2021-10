Adele revine în lumea muzicii după 6 ani de pauză! Cum se numește și despre ce este noua ei piesă?

Adele [Sursa foto: Instagram] 18:48, oct 6, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Adele a anunțat pe rețelele de socializare că revine în muzică, după aproape 6 ani de pauză. Deși a absentat destul de mult timp, aceasta a rămas una dintre cele mai iubite cântărețe din întreaga lume. Melodiile ei au milioane de vizualizări pe YouTube, cele mai celebre fiind "Hello", "Someone like you", "Rolling in the Deep".

Artista are în plan lansarea unui nou album, iar prima piesă de pe acesta va fi cea la care lucrează chiar cum, "Easy On Me". Cântăreața a postat pe Instagram o parte din noua melodie, unde a primit mii de aprecieri din partea fanilor. Fragmentul a apărut și pe YouTube și are peste 5 milioane de vizualizări.

Adele, succes și în viața personală

Adele și Rich Paul [Sursa foto: Instagram]

Se pare că lui Adele îi merge bine nu doar pe plan profesional, dar și pe cel personal. De curând, aceasta s-a afișat cu noul ei iubit, Rich Paul, agentul sportiv.

Cântăreața a adăugat o serie de poze pe Instagram, pe contul personal urmărit în jur de 40 de milioane de persoane, una dintre ele fiind cu Rich Paul, actualul partener de cuplu.