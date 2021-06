Adelina Chivu, apariție de senzație în costum de baie. Cum s-a fotografiat soția lui Cristi Chivu?

Adelina Chivu a postat o fotografie în care apare fară pic de machiaj, dar asta pare să nu reprezinte nicio problemă pentru ea, căci soția fotbalistului este de o frumusețe inegalabilă. [Sursa foto: Captură Instagram] 09:03, iun 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Frumoasa brunetă a pus fanii pe jar după ce a postat pe contul personal o fotografie în costum de baie. Adelina și Cristi Chivu formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au demonstrat, de-a lungul vremii, că au o căsnicie fericită și sunt o familie cu adevărat împlinită.

Deși sunt discreți în ceea ce privește viața lor privată, de data aceasta Adelina a surprins pe toată lumea când a pozat îndrăzneț, în vacanță.

Soția lui Cristi Chivu este de o frumusețe inegalabilă

Adelina Chivu a postat o fotografie în care apare fără pic de machiaj, dar asta pare să nu reprezinte nicio problemă pentru ea, căci soția fotbalistului este de o frumusețe inegalabilă. Cu părul ud, într-un costum de baie negru, simplu, și cu un ten impecabil, asupra căruia timpul nu și-a pus deloc amprenta, bruneta le-a zâmbit fanilor, arătându-le că se află într-o vacanță, în Ibitza. Comentariile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii nu au știut ce să complimenteze mai întâi, pe frumoasa Adelina sau peisajul desprins parcă din povești, surprins în spatele ei: "Sunteți foarte frumoasă! Să aveți o zi minunată și vacanță plăcută!", a scris unul dintre admiratori.

Adelina și Cristi Chivu sunt căsătoriți de 13 ani și au împreună două fetițe, dar se iubesc ca în prima zi.[Sursa foto: Captură Instagram]

Adelina și Cristi Chivu, o poveste de dragoste de peste un deceniu

Cristi Chivu și partenera lui trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste de mai bine de un deceniu.

Anul acesta ei împlinesc 13 ani de când și-au unit destinele și au spus marele "DA" din viața lor. Adelina și Cristi au o familie completă și se simt mai mult decât împliniți alături de cele două fetițe pe care le au împreună, Natalia și Anastasia. Cuplul locuiește în prezent la Milano, acolo unde cei doi își petrec viața de ani buni. Cât despre cererea în căsătorie, aceasta a fost pe cât de specială, pe atât de amuzantă.

Bruneta a povestit într-un interviu acordat viva.ro întregul moment, care o să îi rămână întipărit în minte toată viața: "După un meci la Milano, ne-am întors la hotel, era destul de târziu, trecut de miezul nopții. Cristi era foarte obosit și, când l-am văzut așezându-se în genunchi, am crezut că are un cârcel sau îl doare ceva. Tot îl întrebam de ce stă în genunchi, să se ridice, că îl dor picioarele. Dar el încerca să-și găsească cuvintele. Mi-a făcut o declarație de dragoste care îmi va rămâne în minte toată viața și a pus apoi marea întrebare. Eu m-am blocat câteva secunde, nu știam ce se întâmplă, era ceva atât de spontan… Cristi m-a trezit din șoc și mi-a zis să spun „da" mai repede, că nu mai poate sta în genunchi. A fost foarte emoționant, nu am mai dormit în noaptea aceea.", a declarat Adelina pentru sursa citată.

Adelina și Cristi Chivu s-au căsătorit în 2008, iar nunta lor a fost una foarte mediatizată la acel moment, nași fiindu-le Victor și Manuela Becali.