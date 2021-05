Adelina Damian este nominalizată pentru eliminare la Survivor România 2021. Reacția Războinicei: „Mi-am dat seama…”

In articol:

Războinicii au fost nevoiți facă nominalizări la Survivor România, după ce au pierdut cel de-al doilea meci de imunitate din săptămâna unificării echipelor.

Adelina Damian, la un pas de eliminare din competiția Survivor România

Adelina Damian riscă să părăsească competiția Survivor România la finalul săptămânii, după ce a fost nominalizată pentru eliminare de colegii săi. Războinica spune că voturile coechipierilor nu au surprins-o și este conștientă că din punct de vedere sportiv este cea mai slabă din echipa albastră.

Dan Pavel, prezentorul Survivor România

Tânăra spune că își dorește să rămână în competiție și face un apel către public să o susțină, pentru ca Războinicii să rămână în continuare în formula de cinci membri. „Mă încearcă și un plâns și un râs, e foarte ciudat. Există în viață lucruri interesante și lucruri importante.

Cumva maturizarea a venit când am știut să fac diferența dintre lucrurile interesante și cele importante. Mi-am dat seama că pentru lucrurile interesante nu trebuie să te enervezi, să te superi, trec, ai experimentat acel lucru. Când e vorba de lucrurile importante e altceva.

Când am venit la Survivor am luat-o ca pe o experiență interesantă și după o lună a devenit importantă pentru mine. Deși sunt conștientă de această nominalizare, când îți vezi numele acolo e un sentiment ciudat. Sper ca oamenii de acasă să fie alături de noi și să țină această echipă de cinci Războinici fantastici mai departe”, a spus Adelina Damian.

Adelina Damian de la Războinici

În cursa pentru eliminare intră Andreea Lodbă de la Faimoși și Adelina Damian de la Războinici.

Războinicii, dezamăgiți după înfrângerea în fața Faimoșilor

Un concurent va părăsi competiția din Dominicană la finalul săptămânii.

Albaștrii au pierdut cea de-a doua imunitate din această săptămână la Survivor România și riscă să piardă un membru al echipei.

Maria Chițu: Nu pot să spun că traseul a fost mai potrivit pentru noi sau pentru ei. Mi-a plăcut traseul și finalul, fiecare a dat tot ce a putut. La a patra intrare m-am simțit obosită și nu mai aveam forță să arunc, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Andreea a fost mai odihnită, la a doua intrare.

Echipa Războinicilor

Marius Crăciun: Am avut o zi foarte proastă, sunt dezamăgit de mine, nu mă așteptam să arunc așa prost. Doar cu Zanni am adus punctul când am fost mai concentrat. Fiecare dintre noi a pierdut două puncte. Traseul ne-a avantajat, dar nu și finalul. Vor fi jocuri și jocuri care vor fi de natura asta, dar nu suntem dezamăgiți, pentru că avem șanse de 50% să rămână o persoana de la noi în competiție.