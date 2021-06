Adelina Damian, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România. Ce a spus despre Războinici: "Mi s-a părut ciudat..."

In articol:

Publicul a decis ca Războinica Adelina Damian să părăsească competiția Survivor România 2021. Astfel, concurenta a trebuit să își ia rămas bun de la marele premiu, dar și de la colegii de echipă.

Războinica este mulțumită de ceea ce a reușit să demonstreze în Republica Dominicană, iar, de când a ajuns acolo, a încercat să se bucure de ceea ce i-a oferit competiția.

Și-a luat rămas bun de la colegii săi și a rămas cu amintire plăcută.

"Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, a declarat Adelina Damian, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Primele declarații după eliminarea de la Survivor România

Astăzi, Adelina Damian a avut o primă reacție după eliminare. Despre Maria, fosta concurentă susține că a încercat să îi fie ca o soră, să o susțină, pentru că este o fire ușor impulsivă.

Războinica a mai fost deranjată de faptul că fetele erau nevoite să își singure apărarea în fața Faimoșilor și că se aștepta ca băieții din echipa lor să aibă un cuvânt de spus. Chiar dacă a trecut și prin momente mai puțin plăcute, Adelina este fericită că a făcut parte din această emisiune și acum apreciază mult mai mult lucrurile simple.

"Maria e un copil foarte bun, ușor impulsiv, dar am simtit nevoia sa ii fiu alaturi ca o sora mai mare. Au fost multe momente in care baietii nu au simtit sa dea replica Faimosilor sau sa spuna ceva in apararea noastra si au fost multe dati in care noi le-am luat lor apararea. Mi s-a parut ciudat, ca noi le luam noi apărarea, când invers nu se întâmpla la fel.

Primul lucru după ce am iesit, am făcut un dus atat de lung, până s-a terminat apa caldă de la robinet. Până nu ajungi in emisiunea asta nu realizezi cât de importante sunt dusul, săpunul, pasta de dinti. A fost un soc trecerea la dormit in pat, îmi venea să mă culc pe jos. Spatele s-a obisnuit cu scândura pe care dormeam si azi chiar m-am trezit cu durere de spate, am zis că o să mă culc pe jos.

Am plecat in relatii bune cu colegii, sper ca au inteles ce am incercat sa le transmit. Ca om de televiziune, am incercat sa le dau niste ponturi, să le spun să aibă și ei o părere", a declarat Adelina Damian.