Adelina de la Puterea dragostei, primele declarații despre despărțirea de Radu! Există șanse de împăcare? „A fost greșeala mea”

Ultimul sezon al show-ului ”Puterea dragostei” a fost câștigat de Adelina și Radu, cei care au și format un cuplu în emisiune. Unul, însă, din care nu au lipsit certurile, despărțirile și împăcările.

În cele din urmă, dragostea a învins și cei doi au ieșit împreună din emisiune, cu câte un premiu la purtător.

Adelina, detalii despre despărțirea de Radu

Dar la scurt timp, când toată lumea se aștepta ca cei doi să facă pasul mare, Radu a anunțat ruptura cuplului. Tânărul a specificat că a fost decizia lui și că nimeni niciodată nu va afla motivul care a stat la baza destrămării relației pe care a avut-o cu Adelina.

Doar că acum, vin declarații și din partea Adelinei. Dacă la început nu a spus nimic, acum, fiind într-un live pe rețelele de socializare, fosta concurentă de la Kanal D a vorbit cu admiratorii ei despre problemele în amor pe care le-a întâmpinat.

Adelina spune că ea și Radu au ajuns să-și spună „adio” din cauza distanței, dar și din cauza priorităților actuale pe care ea le are.

Facultatea și familia sunt acum primordiale pentru blondină, iar în ultima vreme a cam ajuns să le neglijeze, dar și să simtă că-i complică viața lui Radu făcându-l să stea mereu după ea și treburile ei, la Târgu Jiu, el locuind în

București.

Pentru toate acestea, Adelina mărturisește că este doar vina ei că s-a ajuns în acest punct, însă dacă nu a calculat treburile bine de la început, după cum spune chiar ea, acum trebuie să suporte consecințele.

„Am niște priorități pe care le-am început de dinainte să fiu cu el, cum ar fi facultatea, pe care am neglijat-o în ultimul timp. Vine ultimul an, îmi doresc să termin, să profesez. Aș vrea să mă și angajez, mama mea e plecată, ar trebui să fiu și acasă. Facultatea mea e în Târgu Jiu, el locuiește în București. E puțin complicat. Eu când mergeam la școală, el venea cu mine și mă simțeam că îl târăsc după mine în toate treburile. A fost greșeala mea, pentru că trebuiau gândite de la început, de când am plecat din emisiune, doar că atunci eram online, am crezut că așa rămâne. Știe foarte clar că trebuie să merg în fiecare zi la facultate”, a spus Adelina pe rețelele de socializare.

Mai multe detalii despre ce se ascunde în spatele relației lor, Adelina nu a dorit să ofere, specificând că nu este genul de persoană care să își explice intențiile, planurile și sentimentele. Însă, le-a spus celor din online, referitor al declarațiile lui Radu, care a specificat că el a recurs la sacrificii pentru a forma o familie ea, că, deși nu știe sigur la ce se referă, o mică bănuială există, dar rămâne și asta secretă.

”Nu știu care e sacrificiul despre care vorbește el. Am ceva în cap, însă nu cred că este ok să vă zic. Primesc foarte multe mesaje și nu e că nu vreau să vă răspund, dar nu sunt genul de persoană care să dea explicații”, a mai spus fosta concurentă de la Kanal D.

Printre toate aceste vești mai puțin plăcute pe care le-a dat fanilor, Adelina a venit și cu unele mai pline de speranță.

Deși se cataloghează și pe ea, dar și pe el drept două persoane orgolioase și încăpățânate, legătura dintre ei nu a luat sfârșit. Astfel că, deși nu mai au planuri de viitor, există totuși o mică posibilitate a unei împăcări, spune ea.

”El vrea să meargă la București, eu vreau să stau aici până termin facultatea. Nu vreau să ne facem planuri. I-am spus, eu îmi doream același lucru pe care și-l dorea el, doar că nu mâine, poimâine. Problema cred că e că avem același caracter. Suntem încăpățânați, orgolioși. Vorbim, nu știm ce se v-a întâmpla (n. red. despre împăcare) O șansă există la orice lucru în viață, pot să zic (n. red. despre împăcare). Nu am plâns nici eu, nu a plâns nici el”, a concluzionat Adelina.