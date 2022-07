Adelina Nica, acuzații dure la adresa lui Mihai Costea: „Ne vom vedea în instanță”. Fotbalistul i-ar fi furat un ceas partenerei sale

In articol:

Adelina Nica și Mihai Costea se întrec în declarații. Discreți din fire, ambii parteneri au ținut departe de ochii lumii problemele pe care le aveau în cuplu, însă acum, atât tânăra, cât și fotbalistul, au răbufnit, făcând acuzații dure unul la adresa celuilalt.

Cea care a vorbit prima despre acest subiect a fost chiar Adelina, care a scos la iveală dedesubturi neștiute din relația pe care a avut-o cu fostul iubit al Danielei Crudu. Iată despre ce este vorba!

Certurile din cuplu au pornit de la bani

Adelina Nica îi aduce acuzații grave fostului partener de viață, Mihai Costea. Tânăra susține că, încă de când a intrat în relația cu fotbalistul, aceasta era posesoarea unui bolid de lux, pe care l-a cumpărat în rate. Ei bine, ceea ce a ajuns să o enerveze la culme este faptul că Mihai nu a plătit nici măcar o singură dată rata la respectiva mașină, în condițiile în care se plimba frecvent cu autoturismul.

Mai mult decât atât, Adelina Nica mai susține că Mihai Costea i-ar fi furat acesteia un ceas foarte scump, în valoare de 5.000 de euro, chiar în ziua în care ea a mers la spital, pentru a-l naște pe băiețelul lor.

„Eu am avut niște mașini foarte scumpe. Aveam o mașină de când am intrat într-o relație cu el, însă la un an de zile mi-am schimbat mașina, am cumpărat una foarte scumpă, am avut rata 1.500 de euro, cu un avans foarte mare. Partenerul meu, iubitul meu, stăm în aceeași casă și tu de dimineața și până seara ești în mașina mea, te plimbi. Păi tot eu să plătesc rata? Mi-a spus că el de când a intrat în casa aceasta a plătit zeci de mii de euro. Mie în locul lui mi-ar fi rușine să spun așa ceva, s-a făcut de râs! În ziua în care m-am dus să nasc, el mi-a furat un ceas foarte scump”, a declarat Adelina Nica, pentru un post TV.

În același timp, Mihai Costea nu s-a putut abține, așa că a reacționat imediat la declarațiile făcute de fosta parteneră de viață, explicând că, de fapt, a luat ceasul pentru a pregăti ceva frumos pentru când tânăra se întorcea de la spital cu fiul lor: „Am dovezi că am plătit doi ani de zile casa și mașina. La un moment dat mi-a spus „Gata băiatule, ia-ți bagajul și du-te”. A fost o sumă de 40 de milioane, i-am plătit triplu, nici nu m-am uitat la bani. Eu am luat ceasul, dar cu banii ăia am vrut să-mi aștept copilul acasă cu tot felul de baloane și tot ce trebuie. Am făcut-o pentru copil!”.

„Am avut botez de zeci de mii de euro, iar toți banii au fost investiți de mine”

Totodată, Adelina Nica a mai spus că Mihai Costea nu a contribuit cu nimic atunci când a venit vorba despre organizarea botezului fiului lor, toți banii fiind investiți de tânără.

De asemenea, tânăra a mai amintit și de tăierea moțului, care va avea loc luna viitoare, pe data de 25 august. Femeia a spus că este foarte curioasă să vadă dacă Mihai Costea îi va face vreun cadou băiețelului său, însă cu toate acestea, Adelina nu dorește să-l invite, spunând că se vor vedea direct în instanță.

„Am avut botez de zeci de mii de euro, iar toți banii au fost investiți de mine. Sunt curioasă la moț, luna viitoare, 25 august, dacă aduce ceva la copil. Nici invitat nu va fi, nimic! Ne vom vedea direct în instanță”, a mai spus aceasta.

La rândul său, Mihai Costea spune același lucru, acela că o va în judecată pe Adelina Nica, asta pentru că nu este lăsat să-și vadă fiul, atunci când își dorește.

„Cu ce drept nu voi merge eu la tăierea moțului? Eu o voi da în judecată pe ea ca să pot să-mi văd copilul”, a spus fotbalistul.

Mihai Costea și fiul lui [Sursa foto: Instagram]