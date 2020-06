View this post on Instagram

Am facut-o!!! 💇🏻‍♀️ #newlook #haircut Pentru mine 2020 este un an al schimbarilor si asta ma face sa-mi doresc sa ma transform in cea mai buna versiune a mea. Astfel m-am reintors la tunsoarea care m-a facut in urma cu 4 ani sa ma reinventez si sa imi demonstrez mie ca feminitatea sta in atitudine, NU in par si tocuri. ✌🏽🥂 Asadar, va fac cunostinta de noua Adelina Pestritu 🤝 P.S. Tie cel care ma urmaresti iti recomand sa faci tot ce tine de tine pentru a te simti bine in pielea ta. De acolo pleaca multumirea de sine si fericirea. ⚡️💫 With L.O.V.E, Eda🤍 Merci @adrianperjovschi ca intotdeauna iei parte la nebuniile mele. Esti un prieten de elita 🤪