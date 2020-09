In articol:

Adelina Pestrițu a fost confirmată cu coronavirus, după ce a intrat în contact cu o personă care a fost depistată pozitiv. Frumoasa brunetă a făcut primele declarații după ce a afla că are COVID-19 și este extrem de afectată de vestea pe care a primit-o.

Din fericire, soțul ei Virgil Șteblea, nu a fost infectat, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu, infectată cu coronavirus! Primele declarații

”Dragii mei, nu as fi vrut sa fac acest story, dar vreau sa stiti de la mine prin ce trec. Din pacate, zilele trecute am intrat in contact cu un bolnav de COVID iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust si fara miros, mi-am facut un test. Testul a iesit pozitiv, iar acum ma aflu în parcarea spitalului, astept sa fiu preluata si internata. Toti cei din familie vor fi testati, Zeni, bunicii… Sotul a iesit negativ, dar va tin la curent.

Nu am stiut ca persoana respectiva este infectata cu COVID, eu mi-am facut testul dupa ce am ramas fara gust si fara miros. Am mancat o ciocolata si simteam ca si cum mancam hartie. Deocamdata starea mea de sanatate este buna. O sa va tin la curent pe masura ce voi putea sa comunic ceea ce se intampla. Asta e, nu putem sa prevedem aceste episoade din viata noastra. Protejati-va, aveti grija.

Vreau sa va mai spun un lucru. Imi este teama pentru mine si pentru ai mei, dar eu am mare incredere ca va fi totul bine”, a declarat Adelina Pestrițu.