Adelina Pestrițu a lăsat misterul deoparte și a postat pe Instagram cum arată noul ei buletin. Deși, în urmă cu câteva zile vedeta făcea publică vechea poză de pe actul de identitate, în care apărea cu părul lung, până la umeri, astăzi, le-a făcut o surpriză urmăritorilor ei.

”Sunt foarte mulțumită de cum am ieșit de această dată. Este pentru a doua oară când îmi place de mine, cum am ieșit în poza de buletin. Eu zic c-am ieșit ok. Treaba asta cu buletinul, v-am spus. Mi se pare destul de complicat să ieși bine în poza de buletin”, a spus Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu și viața de mămică

Vedeta este căsătorită cu Virgil Șteblea și au împreună o fetiță pe nume Zenaida (Zeny). Adelina este o mămică împlinită,iar acest lucru se poate vedea după postările ei de pe conturile de socializare. Aceasta ține foarte mult la educația celei mici și chiar, astăzi, au făcut o vizită împreună la Muzeul Național Grigore Antipa.