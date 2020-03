Una dintre cele mai cunoscute vedete din România, Adelina Pestrițu, profită de timpul stat acasă pentru a-l petrece cu fiica ei, Zenaida, dar și pentru diferite activități.

Pe rețelele de socializare, vedeta a postat mai multe fotografii cu mesaje importante legate de igienă, activități și despre cum arată viața ei în izolare. Printre activitățile preferate din timpul izolării la domiciuliu se află și gătitul. Adelina Pestrițu a postat și o poză cu fetița ei, în timp ce o ajuta în bucătărie.

În timp ce gătea, vedeta a postat mai multe poze cu ea pe Instastory. Ea avea lacrimi în ochi și a recunoscut că principalul vinovat este ceapa pe care o toca.

„Vinovata pentru lacrimile mele”, a scris vedeta, după care a adăugat: „Tare greu e când tai ceapa”.

Adelina Pestrițu, decizie importantă în plină pandemie de coronavirus: „Greu mai reușim să…”

Adelina Pestrițu nu este doar o femeie frumoasă cu o carieră demnă de invidiat, ci și o mămică reponsabilă, care ține la sănătatea familiei ei și care ar face orice să o știe pe mcuța Zenaida fericită. În plină pandemie de coronavirus, când autoritățile îi îndeamnă pe oamenii de pe întregul glob să rămână în case sau, pe cât posibil, să limiteze ieșirile în spații aglomerate, vedeta a transmis și ea un mesaj important.

Citeste si: Lora, aflată în izolare în Bali, nu poate trece peste moartea mamei ei: „Dacă aş fi putut să stau în casă ca tu să fii lângă mine..”

Citeste si: Măsurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri şi cele de protecţie socială în contextul pandemiei de coronavirus au intrat în vigoare

Citeste si: Vica Blochina, aflată în carantină, a ajuns la perfuzii. Ce s-a întâmplat cu fosta balerină

„Zilele acestea sunt nepretuite. Mereu in goana dupa ceva, greu mai reusim sa ne facem timp pentru cei care cu adevarat conteaza. Tocmai din acest motiv trebuie sa ne bucuram ca suntem alaturi de ei si putem sa ne trezim, sa stam la masa, sa ne jucam, sa ne iubim si sa adormim langa cei dragi, fara sa fim contratimp.

Indemnul de a sta acasa este unul sanatos intr-o societate in care oricare ne-ar fi meseria avem nevoie unii de altii. Sanatosi.

Asadar, stiind ca in comunitatea mea am DOAR oameni responsabili, va urez sedere placuta in sanul familiei 🤍 #stamacasa”, este mesajul pe care frumoasa Adelina Pestrițu l-a publicat pe paginile ei, știind că îi va influența pe mulți dintre cei care o urmăresc. (Citeste si: Cum a câştigat Adelina Pestriţu primii săi bani! Vedeta era studentă şi a fost premiată de Cătălin Măruţă!)