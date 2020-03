Adelina Pestriţu respectă cu stricteţe sfaturile autorităţilor din acestă perioadă şi le recomandă fanilor ei să facă acelaşi lucru. În ultimele story-uri postate pe Instagram, Adelina Pestriţu spune că este foarte contrariată de anumite femei care nu au renunţat la ritualul de înfrumuseţare, în ciuda carantinei.

Vedeta a explicat că a văzut şi auzit mai multe femei care şi-au chemat cosmeticienele acasă, ceea ce nu este deloc recomandat în aceste momente critice în care fiecare ar trebui să stea cât mai izolat de restul lumii.

"Zilele astea având mai mult timp la dispoziţie am citit tot felul de lucruri pe internet şi vedem cum unele femei încă nu au înţeles treaba asat cu statul în casă izolaţi şi se gândesc mai degrabă la cum să îşi facă unghiile tot cum şi le făceau până în prezent. Să se vopsescă tot la saloane de înfrumuseţare, deşi unele sunt închise au găsit ele soluţii şi sunt puţin contrariată pentru că treaba asta e necesar să o luăm în serios chiar dacă mai cresc şi unghiile şi le avem cu gel, chiar dacă unele persoane au gene false şi poate le cad în perioada asta şi ar trebui sa meargă la întreţinere. Părul ar trebui şi el vopsit.", a spus Adelina Pestriţu, luni, pe Instagram.

Adelina Pestriţu, sfaturi de îngrijire coroprală acasă. Cum se îngrijeşte vedeta în această perioadă

Adelina Pestriţu a explicat că în perioada asta ea se îngrijeşte acasă şi consideră că este suficient atât. În plus, ea a spus că a remarcat ca unghiile ei naturale sunt mult mai frumase fără ojă semi-permanentă şi are de gând ca după ce va trece perioada de criză să rămână tot cu unghiile ei naturale.

"Şi eu am fost învăţată cu saloanele de înfrumuseţare. Dar am înţeles cât de gravă şi serioasă este această problemă cu infestare cu COVID 19 şi am rămas acasă. Mi-am făcut părul acasă, m-am vopsit singură, bine, cu ajutorul soţului, mi-am făcut unghiile. Deşi nu arată ele senzaţional nici nu-mi pasă.

Oamenii trebuie să înţeleagă că aşa suntem cu toţii, aşa trebuie să ne îngrijim în această perioadă: acasă. nu trebuie să sunăm la tot felul de oameni care prestau servicii în saloane până în prezent, să vină la noi acasă să ne întreţină, pentru că şi ei au familii şi pe lângă faptul că şi noi ne punem în pericol, îi punem şi pe ei şi pe toată lumea. Haideţi să ne facem acasă, e un lucru foarte simplu: fiţi aşa cum vreţi voi să fiţi.

Şi eu mi-aş dori un păr coafat şi tratamentele corporale pe care le făceam o dată la două zile, dar pot trăi şi fără ele pentru că ştiu că perioada asta nu o să ţină o veşnicie. Cu cât stăm şi ascultăm de sfaturile autorităţilor, cu atât trecem mai repede peste asta. Nu cred că are nimeni pretenţia să fim ca scoşi din cutie, mai ales dacă avem copii.", a mai spus Adelina Pestriţu.