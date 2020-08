In articol:

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea au sărbătorit în urmă cu trei zile, ziua de naștere a micuței Zenaida. Fetița celor doi a împlinit doi anișori, iar petrecerea a fost pe cinste. Adelina i-a pregătit micuței Zeni, un party asemănător cu cel organizat de Kylie Jenner pentru fetița ei, Stormi. Vedeta a postat o fotografie cu Zeny, iar descrierea a fost una foarte emoționantă: „La mulți ani, dragostea noastră!!! De 2 ani viața noastră este o reală bucurie alături de tine!Să fii cea mai fericită și împlinită! Te iubim din tot sufletul ”, a scris Adelina, în mediul online.

”Mai mult ți-ai făcut tu poze decât să te bucuri de...”

Adelina a fost luată la rost de o fană, după ce a postat o fotografie de la ziua de naștere a copilului ei. Cel mai probabil, cea care i-a comentat la poză, a considerat că vedeta și-a făcut foarte multe fotografii la petrecerea destinată micuței ei.

Pe lângă replicile cu fanii din online, Adelina este foarte fericită de când a devenit mămică. Viața ei s-a schimbat radical, iar Zeni este mereu în centrul atenției.

„Nu aș putea spune că este ușor să crești un copil. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am în viața mea și pentru toate etapele prin care am trecut până în prezent. De când Zenaida-Maria și-a făcut apariția, nu trece zi fără să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul divin pe care l-am primit atunci când El ne-a considerat pregătiți. Copiii sunt bogăția noastră, binele și binecuvântarea sufletului nostru. Zeny este dovada clară că toate rugăciunile mele au fost ascultate. Primul an de dragoste infinită!”, a scris Adelina.