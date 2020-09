Adelina Pestrițu s-a infectat cu COVID-19

Adelina Pestrițu a anunțat noaptea trecută că a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. Printre lacrimi, vedeta s-a declarat speriată, atât pentru ea, cât și pentru familia ei, însă a terminat anunțul cu optimism, spunând că are încredere că lucrurile vor reveni la normal cât de curând posibil.

”Dragii mei, nu as fi vrut sa fac acest story, dar vreau sa stiti de la mine prin ce trec. Din pacate, zilele trecute am intrat in contact cu un bolnav de COVID iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust si fara miros, mi-am facut un test. Testul a iesit pozitiv, iar acum ma aflu în parcarea spitalului, astept sa fiu preluata si internata. Toti cei din familie vor fi testati, Zeni, bunicii… Sotul a iesit negativ, dar va tin la curent”.

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Acum, Adelina face noi declarații, direct de pe patul de spital. Vedeta și-a dorit să își țină la curent fanii în ceea ce privește starea ei de sănătate și a vorbit și despre felul în care a contractat virusul și cum și-a dat seama că este infectată.

Citeste si: Alin Oprea rupe tăcerea și face acuzații grave la adresa soției sale, Larisa. „Își găsea consolarea în brațele altor bărbați”

Citeste si: Alegeri Locale 2020. Cine este, de fapt, cea mai frumoasă soție de primar din România. FOTO

Citeste si: O copilă de 12 ani, dată dispărută și căutată de poliție, a fost găsită în apartamentul unui bărbat de 24 de ani! Bărbatul ar fi fost „iubitul” fetiței și ar putea risca până la 5 ani de închisoare dacă...

În continuare, Adelina a mai povestit un aspect care poate ajuta foarte mulți oameni care se tem că ar fi infectați cu COVID-19. Bruneta a explicat ce „test” și-a făcut singură, acasă, înainte să ia decizia corectă de a merge la spital pentru un test oficial pentru coronavirus.

”Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc, că ar trebui totuși să merg să mă odihnesc, am pus totul pe baza faptului că muncesc foarte mult și că poate căldura de afară m-a făcut să mă simt așa, dar ulterior am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult și am luat decizia să mă testez. Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros, nu a fost o senzație pe care am avut-o brusc, totul s-a întâmplat treptat. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și mi-am dat seama că începe să dispară gustul treptat, am mirosit cel mai puternic parfum din baie și mi-am dat seama că mirosul își face dispariția.””, a povestit Adelina Pestrițu pe InstaStory.