Adelina Pestrițu, despre chinul din spatele operațiilor estetice

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite vedete pe Instagram și este foarte apreciată pentru aspectul ei fizic. Frumoasa vedetă a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformări de ordin estetic pentru a ajunge la aspectul mult dorit. Printre altele, Adelina Pestrițu a suferit o operație la nas.

Și pentru că ea este o persoană sinceră și deschisă, Adelina Pestrițu vorbește des cu comunitatea ei de fani și le împărtășește mici secrete. Miercuri seara, de exemplu, vedeta a primit mai multe întrebări legate de operația estetică pe care a suferit-o la nas. Acum arată impecabil, dar puțină lume știe cât a tras pentru a ajunge la această formă.

Ce au întrebat-o fanii de pe Instagram și cum a răspuns Adelina Pestrițu cu privire la operația la nas

Adelina Pestrițu le-a oferit răspuns fanilor ei cu privire la chinul operației de rinoplastie. Iată acre au fost întrebările fanilor și răspunsurile vedetei

Cum au fost primele zile după rinoplastie?

Îngrozitoare. Am făcut atac de panică, pentru că aveam impresia că nu mă oxigenez suficient. Aveam impresia că mi se descompune toată fața când merg. Eu am trecut printr-o operație de rinoplastie cu metodă clasică, nu cu laser. Este diferit, dar a meritat. Rezultatul este cel dorit. Mie mi-a fost greu să suport durerea sau să depind de pansamente, dar unii oameni nu au nici o treabă.

Ești de părere că rinoplastia te schimbă cu totul?

Garantat. Evident că este o transformare în majoritatea cazurilor. Am văzut și eșecuri. Trebuie doar să îți alegi doctorul cu multă atenție și să știi ce îți dorești. Dar e esențial să crezi în recomandările lui. Nu este o rușine să accepți că nu ești perfect și există loc de îmbunătățiri. Eu am avut și probleme de sănătate, și de ordin estetic și am decis să o fac. Nu regret nimic. Este cea mai bună alegere pe care am făcut-o. E important să ne simțim bine în pielea noastră.

Și o altă întrebare pe care a primit-o vedeta a fost legată de formele ei apetisante.

Ai avut corpul ăsta absolut minunat dintotdeauna?

Sincer, nu! Și nici acum nu-l consider perfect. Zilnic lucrez la asta și fac ceva în acest sens. Fie că fac sport, mănânc organizat (nu mereu), fac tratamente corporale, beau ceaiuri de slăbit, urmez sfaturile specialiștilor în privința greutății ideale staturii și conformației mele. Pentru un corp care să te mulțumească trebuie să faci în permanență ceva. Acum 10 ani nici la sală nu-mi plăcea să merg. Mai târziu am înțeles cât de important e să o faci în mod regulat.