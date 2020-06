In articol:

Adelina Pestrițu, noi detalii despre noua casă! Vedeta este foarte nerăbdătoare până în momentul în care noua casa va fi gata. Ea a declarat de multe ori că va fi exact așa cum au visat dintotdeauna, împreunî cu soțul și fetița ei. Într-o postare recentă pe blogul ei, frumoasa brunetă a explicat de ce a întârziat mutatul lor cu două luni de zile.

„Este o schimbare care personal mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Planuiam de multa vreme sa facem acest pas, insa nu am reusit sa ne organizam pana acum. Atat de nepregatiti am fost incat nici vechea locuinta n-am reusit sa o punem pe site-urile de specialitate spre vanzare, dar norocul ne-a batut la usa. In persoana. Si a fost si al naibii de decis”, a scris Adelina Pestrițu.

Viitoarea casă a brunetei ca cuprinde „o familie mult mai mare decât formula actuală”, semn că își mai dorește încă un copil. În continuare, Adelina Pestrițu a mărturisit că mutatul în noua locuință s-a decalat cu două luni deoarece au mai făcut mici modificări.

„In doua ore si jumatate am gasit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastra, evident. Si cum femeile intotdeauna au o alta viziune despre cum le-ar placea lor sa traiasca si sa arate caminul familiei, chiar daca era “full options” evident ca nici eu n-am facut exceptie de la regula si am intervenit cu “mici modificari”. Atat de mici incat am decalat mutatul nostru cu aproape 2 luni.🙄 Asa sunt femeile, nu va mirati. N-o sa ne intelegeti niciodata :))) #joke”, a adăugat Adelina Pestrițu pe blogul său.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc, iar ziua în care vedeta a adus-o pe lume pe Zenaida, a fost ziua în care viața lor s-a schimbat radical. Iar dacă tot am stat trei luni în carantină, bruneta a ieșit cu o surpriză. S-ar putea să fie însărcinată!

Adelina și Virgil își mai doresc un frățior sau o surioară pentru micuța Zeny, iar vedeta a dezvăluit în direct la Digi24 că au lucrat la asta în perioada carantinei și nu este exclus ca în curând să dea vestea cea mare. Cea care a insistat să mai facă un copil a fost mama lui Virgil, soacra Adelinei, dar asta nu înseamnă că ei nu s-au gândit la acest aspect. Acum, bruneta ar putea fi deja însărcinată, așa cum a susținut chiar ea, doar că nu și-a făcut încă un test pentru a verifica acest lucru.

„Ne-am dorit să fim patru, după izolare. Încă nu am făcut testul, dar da, aș putea fi însărcinată. Dorința asta de a ne mări familia ne-a determinat să muncim mult la ea. Soacra mereu ne zice să facem un frățior sau o surioară, pentru că Zenaida trebuie să aibă cu cine să se joace, trebuie să aibă pe cineva”, a declarat Adelina Pestrițu la Digi24. (Citeste si: Adelina Pestrițu trage un semnal de alarmă: "Covid 19 nu iartă pe nimeni" Ce a determinat-o să transmită acest mesaj?)