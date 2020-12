Adelina Pestrițu, gest mare de Sărbători pentru un copil grav bolnav: „Am câteva filmări trimise de mama lui, am plâns”

Adelina Pestrițu a povestit într-un interviu pentru Știrile Kanal D despre viața de familie și despre perioada Sărbătorilor, pe care o petrece alături de Zeny și Virgil, dar și despre operele de caritate în care s-a implicat.

In articol:

„A venit Moșul la Zeny?”, a întrebat-o Ilinca Obădescu pe frumoasa brunetă.

„Sigur că da, evident, abia așteptam momentul ăsta și de-aia așteptăm și Moș Crăciun să ne viziteze, pentru că Zeny este un copil foarte cuminte și merită atenția Moșului. Ne-am bucurat de cadouri, ne-am bucurat de prezența lui și evident că am pregătit ghetuțele înainte”, a declarat Adelina Pestrițu zâmbind.

Deși suntem încă în plină pandemie și nu se poate înconjura de toți cei dragi, tânăra mămică îi are alături de ea pe soțul ei și pe fiica lor și este în al nouălea cer. De altfel, și în trecut ea a preferat să petreacă de Sărbători alături de Virgil Șteblea și Zenaida.

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Concediul în Bulgaria al românilor, în mare pericol! Decizia e pe cale să fie anunțată - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Adelina Pestrițu, Sărbători în casă nouă

Adelina Pestrițu s-a mutat recent în casă nouă și este cu adevărat împlinită, căci de câteva luni bune le spunea urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că își dorea mai mult spațiu pentru ea și familia ei.

„Am visat acest moment și l-am aștepat cu atât entuziasm... E frumos să face prima dată bradul în noua locuință, să ne bucurăm alături de Zeny e magia săbătorilor de iarnă, e ca o frenezie. Sărbătorile sunt un prilej bun să ne bucurăm de familie și de căldura asta pe care o simțim în familie”, a povestit Adelina Pestrițu.

Citeste si: Adelina Pestrițu, vacanță în trei peste hotare! Micuța Zeny, pentru prima dată cu avionul: „Încercăm să o păcălim”

„Am și momente de răsfăț, dar aș vrea ceva mai multă agitație, aș vrea să revenim la viața de dinainte de pandemie, să putem să ieșim cu prietenii în oraș, să putem să mergem liniștiți pe stradă. Acum stăm mai mult în casă și nu cred că se pune problema de relaxare. Fiecare om are un ritual de relaxare, dar mi-ar plăcea să am o viață mai agitată. Tânjesc mai mult după agitație decât după relaxare”, a adăugat frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu, implicată în acte de caritate

Adelina Pestrițu se bucură de un succes enorm în mediul online, iar toată munca ei a fost răplătită, căci duce un trai liniștit și îi poate oferi fiicei ei tot ce este mai bun. Chiar dacă duce o viață fără lipsuri și își permite multe lucruri la care alții doar visează, ea nu a uitat nici de cei mai puțini norocoși. Ba chiar și-a scos la licitație rochia de mireasă, o creație în valore de 8.000 de euro care are o însemnătate apare pentru ea, iar banii i-a redirecționat către spitalul din orașul în care s-a născut. Acum, ea vre să-l ajute pe Mihaăiță, un băiețel în vârstă de trei ani care se luptă cu o boală cruntă, amiotrofie spinală tip II.

Mihăiță, copilul care suferă de amiotrofie spinală și care a impresionat-o pe Adelina până la lacrimi [Sursa foto: Instagram]

„Din păcate, sunt tot mai multe cazuri de copii bolnavi. Am văzut în ultimul an foarte multe cazuri de copii cu acest diagnostic, amiotrofie spinală. Pentru tratament, Mihăiță are nevoie de 2.100.000 de euro, o sumă enormă, greu de strâns, dar nu imposibil. Tocmai pentru asta m-am alăturat acestei campanii, îmi doresc foarte mult să îl ajut pe Mihăiță să strângă acești bani de care el are nevoie pentru a trăi, pentru a se bucura de viață. Mă sensibilizează foarte tare aceste cazuri, și de copii și de oameni bolnavi în general, dar copiii sincer cred că merită toată susținerea noastră. Sunt atât de puri și chiar merită să ne unim forțele și să îi ajutăm să strângă banii de care au nevoie pentru tratamente, pentru operații. Mihăiță este un copil atât de bun! Am câteva filmări trimise de mama lui, am plâns foarte mult pentru că se vede că își dorește să fie un copil normal, iar noi putem să contribuim, să donăm, să trimitem mesaje cu donații și să îi fim alături cumva”, a mai spus Adelina Pestrițu.