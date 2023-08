Adelina Pestrițu, gest memorabil de ziua micuței Zenaida! Ce a ales vedeta să facă în această zi specială: „Din recunoștință pentru ceea ce am primit de la Dumnezeu”

In articol:

Adelina Pestrițu a avut parte de o grămadă emoții astăzi pentru că fiica ei, Zeny a împlinit cinci ani. În fiecare an, de ziua de naștere a unuia dintre ei, Adelina organizează ședințe foto foarte emoționante, pentru ca peste ani să aibă amintiri frumoase, de care să își aducă aminte cu drag.

Adelina Pestrițu, gest memorabil de ziua fiicei ei

Pe lângă aceste amintiri prețioase, bruneta a făcut un gest demn de apreciat de data aceasta.

Adelina Pestrițu a ales să îi serbeze ziua de naștere fiicei ei în familie și a imortalizat momentul printr-o serie de fotografii, pe care le-a și postat pe contul ei de Instagram. Bruneta a făcut și un gest memorabil în acest an și își dorește ca acesta să devină tradiție. Vedeta a povestit pe internet că este foarte important ca fiecare copil să zâmbească zilnic și să aibă parte de iubire, dar și de tot ce e necesar pentru un trai decent, așa că a decis să facă o donație pentru o asociație care ajută copii nevoiași. Adelina a mai specificat că în acest fel vrea să o crească și pe micuța Zenaida, să fie recunoscătoare pentru ce a primit de la Dumnezeu și să dea mai departe celor mai puțin norocoși.

Bruneta a împărtășit acest gest și cu fanii de pe Instagram, ba chiar a postat și dovada acțiunii ei.

„Știm cât de important este ca fiecare copil să zâmbească zi de zi, să fie sănătos, să aibă cele necesare și să fie înconjurat de iubire și oameni cărora să le pese. Astfel, din recunoștință pentru ceea ce am primit de la Dumnezeu, ne dorim ca la rândul nostru să le aducem zâmbetele celor din jurul nostru. În această modalitate alegem s-o creștem și s-o educăm și pe fetița noastră, care astăzi împlinit 5 ani. Așa că astăzi de ziua ei, am decis să trimitem puțină dragoste acolo unde este nevoie de ea, iar asta se va întâmpla an de an pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale

Adelina Pestrițu a devenit o femeie împlinită în urmă cu cinci ani, când a adus-o pe lume pe fetița ei, Zenaida. Vedeta a marcat această zi specială cu câteva fotografii de familie și un mesaj emoționant pentru micuță.

„La Mulți Ani, ZENY 🤍🤍🤍!!! Viața îți poate aduce multe provocări, dar întotdeauna să-ți amintești că ești mai puternică decât te gândești, mai bună decât crezi și mai iubită decât îți imaginezi.

👨‍👩‍👧 Vom fi mereu lângă tine să te susținem și să te protejăm cu orice preț. Cu multă iubire, mama și tata 🤍”, este mesajul emoționant pe care Adelina Pestrițu l-a postat în mediul online.