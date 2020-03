Adelina Pestrițu a fost recent plecată în Milano. După ce s-a întors din Italia, frumoasa vedetă a decis să nu mai iasă din casă, deși nu a avut niciun simptom specific coronavirusului. Din griă pentru familia ei și pentru cei din jur, tânăra mămica a luat această hotărâre, pe care a și împărtășit-o cu fanii pe blogul ei.

„Văzând panica generată de temutul coronavirus prezent mai nou și în Europa, dar mai ales în Italia, chiar dacă Milano nu se afla (cel puțin la momentul respectiv) pe harta orașelor intens afectate, am preferat să recurg la metodă de autoizolare.

Această este o măsură pe care mi-am impus-o singură, fără să mă oblige cineva, fără să fiu împinsă de simptome specifice acestui virus sau de medici… stau în casă de la venirea mea în țară pentru că sunt o fire precaută și responsabilă cu mine și cu cei din jur. Nu este vorba despre o carantină, este soluția la care am recurs eu urmând indicațiile autorităților și propria mea conștiința.”, a scris Adelina Pestrițu pe blogul personal.

Ce se întâmplă cu Adelina Pestrițu în luna martie!

Adelina Pestrițu se poate declara o femeie fericită. Are un soț pe care îl iubește și alături de care are o relație demnă de invidiat, are o fetiță superbă care-i aduce zâmbetul pe chip în fiecare zi. În plus, nici din punct de vedere profesional nu se poate plânge. Bruneta și Virgil Șteblea au împreună o afacere cu ceasuri de lux, iar ea a câștigat titlul de Best Romanian Pop Culture Influencer la gala internațională E! People's Choice Awards. Vedeta a muncit mult pentru a ajunge una dintre cele mai de succes femei din România, iar fanii o apreciază pentru naturalețe, sinceritate, dar și pentru faptul că nu uită niciodată să amintească faptul că este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase care i se întâmplă.

Adelina Pestrițu s-a născut pe data de 2 februarie și, deși pare greu de crezut, a împlinit anul acesta vârsta de 33 de ani. Frumoasa mămică are o siluetă perfectă pe care o întreține cu exerciții și fizice și o dietă echilibrată.

Citeste si: Mariana de la Puterea dragostei, primele imagini cu foștii iubiți: "A locuit cu ei în casă"

Vedeta este Zodia Vărsător, un semn de aer ale cărui principale calități sunt tăria de caracter, onestitatea și capacitatea de a se adapta unor situații diferite repede și cu mintea deschisă. Luna martie se anunță a fi una plină de bucurii și vești bune pentru Adelina Pestrițu. În prima parte a lunii, cât Soarele străbate casa banilor, va încheia contracte profitabile.

Citește continuarea aici.