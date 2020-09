Adelina Pestrițu, fotomodel

Adelina Pestrițu s-a prezentat la spital cu simptome de oboseală, lipsa gustului și a mirosului. Ea a dezvoltat o formă ușoară a bolii, însă a rămas internată după ce a primit rezultatul testului pentru coronavirus.

În acest moment, starea de sănătate a vedetei este bună. Direct de pe patul de spital, Adelina le-a povestit fanilor săi ce urmează să se întâmple, imediat ce va ieși din spital.

Adelina le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram că urmează să fie externată în cel mai scurt timp. Bruneta va sta în carantină, sub atenta supraveghere a DSP. Adelina spune că intenționează să respecte cu strictețe toate recomandările medicilor și să ia tratamentul medicamentos pe care i-l vor prescrie aceștia.

Cum a contractat noul virus Adelina Pestrițu

Frumoasa brunetă a fost diagnosticată pozitiv cu Covid-19, după ce a intrat în contact cu o persoană asimptomatică, despre care Adelina nu știa că este infectată. Vedeta a făcut anunțul pe contul său de Instagram, unde le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

Adelina Pestrițu, diagnosticată cu Covid-19

„Dragii mei știu că nu v-am obișnuit cu astfel de postări, dar așa e în viață. Trecem prin toate. Ne mobilizăm, astfel încât să avem grijă, să rămânem sănătoși. Vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru mesajele pe care mi le-ați transmis.

Vă mulțumesc pentru gândurile bune pe care le aveți vis-a-vis de această situație în care mă aflu, fără voia mea. Ieri am simțit o stare de oboseală foarte accentuată și mi-am dat seama că nu pot să conduc. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior, am simțit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult.

Când m-am trezit am simțit că rămân fără gust și fără miros. Totul s-a întâmplat treptat. Înainte de a intra în starea de panică, pe care cu siguranță cei care au fost depistați cu Covid 19, au trăit-o, am făcut singură un test. Mi-am făcut o cafea, am pus două lingurițe de miere și am observat că gustul dispare reptat. Trebuia să merg la un shooting.

M-am urcat în mașină, dar ulterior am contramandat totul și am sunat să mă programez la un test”, povestea Adelina Pestrițu, pe Instagram.