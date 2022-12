Adelina Pestrițu, locația inedită unde își va petrece sărbătorile, a doua oară consecutiv. Fosta prezentatoare TV va părăsi România și anul acesta

In articol:

Mult așteptata sărbătoare de Crăciun se apropie cu pași repezi, așa că vedetele de la noi din țară se pregătesc intens pentru cea mai frumoasă perioadă din an. Dacă unele se ocupă intens cu preparatele în bucătărie și vor avea de gând să petreacă următoarele zile în sânul familiei, acasă, altele spun adio României și pleacă direct acasă la Moș Crăciun, în Laponia.

În această situație se află Adelina Pestrițu, care va repeta experiența de a călători în țara lui Moș Crăciun alături de familie de sărbători, după ce anul trecut a trăit aceeași experiență de neuitat.

Nu este prima dată când Adelina Pestrițu ajunge în țara lui Moș Crăciun. Anul 2021 a fost marcat de aceeași experiență fascinantă pentru fosta prezentatoare TV. Chiar dacă temperaturile în termometre arată temperaturi cu peste -20 de grade, acest lucru nu o împiedică să ajungă în locul în care micuța Zeni a fost pur și simplu fascinată. Fără să ofere prea multe detalii admiratorilor ei din mediul online, Adelina Pestrițu a dezvăluit că astăzi va avea loc marea plecare.

Adelina Pestrițu, a doua oară în ani consecutivi Laponia

În urma primei vizite în Laponia, Adelina Pestrițu s-a declarat fascinată de ce poate oferi locul.

Momentul de maximă intensitate din vacanță a fost momentul în care Zeni a avut ocazia să-l întâlnească pe Moș Crăciun în persoană, după ce părinții săi au organizat o întâlnire privată cu acesta. În urma experienței, soția lui Steblea Virgil a oferit o serie de detalii despre cum a reacționat micuța în momentul în care l-a văzut în carne și oase pe cel care îi aduce cadouri în fiecare an.

„Dacă noi am fost extrem de entuziasmați, Zeny este în extaz. Ajunși pe teritoriul Moșului Crăciun am coborât din mașina-transport privat și am fost preluați de un elf. În pădure, pe întuneric, unde mai zăreai câte un felinar aprins, în zăpadă stânga-dreapta, am fost conduși de micul elf la Moș Crăciun, care ne aștepta la poarta înaltă din lemn, cu felinarul aprins, în mână. Cânta și ne zâmbea larg. Zeny s-a oprit și s-a uitat lung la el și parcă nu-i venea să creadă că e real ceea ce vede. Moșul a luat-o de mânuță și au început să meargă pe drumul din pădure plin ochi cu zăpadă și copaci cu crengile lăsate de la atâta ninsoare.

Îi aștepta o sanie trasă de un ren. Era chiar Rudolf, cel cu nasul roșu. Rudolf și un elf. Zeny și Moș Crăciun s-au urcat în sanie și au pornit spre casa lui. Moșul i-a cântat tot drumul. Ajunși în fața casei, de la căldură iese Doamna Crăciun însoțită de un alt elf. Au luat-o amândoi de mână și au intrat în casă, de unde ieșea un miros cald de biscuiți dulci. Eram fascinați cu toții. Ne-am făcut confortabili, iar Zeny a fost invitată să facă biscuiți împreună cu Doamna Crăciun. A acceptat cu zâmbetul pe buze provocarea. A primit cadouri, au cântat, au dansat și au făcut multe poze. Totul fără ca să ne uităm la ceas sau să ne grăbească cineva. Absolut superb!”, a scris Adelina Pestrițu pe una dintre rețelele de socializare, la vremea respectivă.