Adelina Pestrițu, motivul incredibil pentru care și-a făcut tatuaje. Adelina Pestrițu este una dintre cele mai apreciate și urmărite vedete din România. Bruneta este foarte activă pe pagina ei de Instagram, unde organizează ocazional diferite sesiuni de întrebări și le răspunde fanilor la diferite curiozități. Recent, un internaut a întrebat-o pe frumoasa vedetă de ce a ales să-și facă atâtea tatuaje.

Adelina Pestrițu i-a răspuns în stilul caracteristic, începând cu o glumă. Cu toate acestea, vedeta a pus punctul pe i și le-a mărturisit fanilor ce înseamnă pentru ea fiecare tatuaj.

„Să nu mă piadă soțul în mulțime. Glumesc, desigur! Nu știu! Așa am simțit. Sunt momente pe care mi le-am dorit scrise pe viață sub piele”, a răspuns Adelina Pestrițu, la InstaStory.

Unde a cerut-o de soție Virgil Șteblea pe Adelina Pestrițu! S-au întors, la un an de la căsătorie

Adelina Pestrițu și Virgil Ștebelea au împlinit un an de căsnicie și sunt la fel de fericiți împreună ca în ziua în care și-au promis să-și fie aproape pentru tot restul vieții. Pe data de 3 iulie 2019, emoționați și înconjurați de oameni dragi, cei doi îndrăgostiți au spus DA în fața ofițerului de stare civilă. Acum, un an mai târziu, s-au întors în locul în care el a cerut-o de soție pe frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se află în vacanță pe litoralul românesc, în Mamaia. Vedeta a publicat câteva fotografii de pe plajă și a și împărtășit cu fanii locul în care a fost cerută în căsătorie de bărbatul pe care îl iubește și căruia i-a dăruit o fetiță.

„Drumurile noastre ne aduc mereu in locul in care Virgil m-a cerut in casatorie💍”, a scris Adelina Pestrițu în dreptul unei fotografii în care apare alături de soțul ei și pe care a publicat-o pe paginile ei de pe rețelele de socializare. (Citeste si: Adelina Pestriţu a postat o imagine uluitoare cu Zeny! Te topeşti când vezi ce face micuţa!)