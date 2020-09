Adelina Pestrițu, după ce a aflat că este infectată cu coronavirus[Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu se află în aceste momente în spital, după ce a aflat că a fost infectată cu Covid-19. Celebra vedetă și-a luat fanii prin surprindere cu anunțul făcut seara trecută, după ce a primit rezultatul testului. Bruneta a vrut să dea dovadă de transparență și le-a povestit fanilor săi de pe Instagram ceea ce a făcut în ziua în care a aflat că este infectată și care au fost simptomele.

Cu toate acestea, profilul Adelinei Pestrițu începe să fie asaltat de comentarii legate de infectarea sa cu noul coronavirus. Întreaga situație ridică suspiciuni pentru mulți dintre fanii vedetei, după ce, în aceeași zi în care a aflat că este infectată și că își pierde mirosul, povestise pe InstaStory că în mașina ei era un miros plăcut de brad.

„Eu nu înțeleg de ce te-ai plimbat azi toata ziua daca stiai ca ai facut un test de covid, ca ai intrat in contact cu o persoana pozitiva, ba mai mult aveai deja primele simptome..”, „Pai daca erai suspecta de Covid trebuia sa stai in izolare pana la aflarea rezultatului si daca e cum spui ca ai ramas fara gust si miros cum se face ca mirosul de vanilie si mirosul de masina noua il simti??!!!”, sunt câteva dintre comentariile la ultima postare a Adelinei Pestrițu de pe Instagram.

Adelina Pestrițu, pe patul de spital[Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu a rupt tăcerea! Ce spune despre controversele legate de infectarea sa

Vedeta a postat mai multe videoclipuri la secțiunea de InstaStory de pe Instagram, unde le-a explicat în ordine cronologică urmăritorilor săi ceea ce s-a întâmplat cu o zi în urmă. Ea a povestit că mirosul și gustul nu i-au dispărut bruct, ci treptat, și că a luat decizia de a nu mai intra în contact cu nimeni, după ce și-a dat seama că ar putea fi infectată și s-a dus direct să se testeze.Extrem de deschisă cu fanii, bruneta îi va ține la curent cu ceea ce urmează să se întâmple.

„Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune. Știu că sunt foarte multe întrebări la care ar trebui să vă răspund și foarte multe subiecte pe care ar trebui să le dezbatem și să vă lămuresc, să vă povestec despre experiența neplăcută prin care am trecut.

Mă simt bine! Vreau să vă spun să aveți grijă indiferent de situație și să credeți în acest virus, pentru că există. La început puteam să jur că nu o să trec prin asta. M-am spălat pe mâini, m-am dezinfectat. Iată că sunt în punctul în care am un test de Covid pozitiv. Chiar dacă nu sunt caz de Terapie Intensivă, nu pot să spun că sunt fericită.

Vă rog să realizați ce s-a întâmplat în ultimul ceas. Știu că e o mare controversă vizavi de acest caz. Nu mi-am propus să clarific eu adevărul la nivel mondial pentru că nu sunt în măsură, dar pot să vă povestesc din propria experiență ce am simțit, ce am trăit și dacă voi scăpa de acest virus. Voi scăpa pentru că sunt optimistă și voi urma tratamentul pe care medicii mi-l prescriu. Vreau să aflați aceste informații de la mine, nu vreau să știți din altă parte. Vreau să stați de vorbă cu mine și să știți adevărul. Important e să fim sănătoși”, a declarat Adelina Pestrițu, pe patul de spital. (Citeste si: Vedeta extrem de apropiată de Adelina Pestrițu are coronavirus?! Larisa Udilă a mărturisit că se simte rău)