Adelina Pestrițu se întoarce în televiziune? A făcut anunțul public

Adelina Pestrițu este o femeie frumoasă, iubită și o mamă împlinită. A renunțat la televiziune și s-a focalizat pe online, dar nu exclude o posibilă reîntoarcere la pasiunea ei cea mare. În momentul în care a fost întrebată de una dintre fane dacă se gândește să intre din nou în lumina reflectoarelor, Adelina Pestrițu a recunoscut că îi este dor de televiziune. Cu toate acestea, ea a mărturisit că nu ar vrea să se întoarcă oricum. Vrea să se implice 100% pentru un proiect care contează pentru ea cu adevărat.

„Nu vrei să îți reiei postul de prezentatoare?”, a fost întrebarea unei internaute.

„De când am plecat din TV am primit multe oferte să mă reîntorc, dar nu am fost cucerită pe deplin de niciuna. Nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăți de măsură, așa că prefer să nu le fac deloc. Dacă ar veni proiectul pe care mi-l doresc eu în TV, cu siguranță nu aș sta pe gânduri. Îmi doresc să revin, dar nu oricum”, a răspuns Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu, despre chinul din spatele operațiilor estetice: „Aveam impresia că mi se descompune toată fața”

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite vedete pe Instagram și este foarte apreciată pentru aspectul ei fizic. Frumoasa vedetă a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformări de ordin estetic pentru a ajunge la aspectul mult dorit. Printre altele, Adelina Pestrițu a suferit o operație la nas.

Și pentru că ea este o persoană sinceră și deschisă, Adelina Pestrițu vorbește des cu comunitatea ei de fani și le împărtășește mici secrete. Miercuri seara, de exemplu, vedeta a primit mai multe întrebări legate de operația estetică pe care a suferit-o la nas. Acum arată impecabil, dar puțină lume știe cât a tras pentru a ajunge la această formă.

