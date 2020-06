In articol:

Adelina Pestrițu și-a cumpărat o vilă. Vedeta și-a vândut vechea locuință și se mută într-o vilă nouă, pe care și-a achiziționat-o în doar două ore și jumătate de la momentul în care a început căutările. Noul imobil era utilat și mobilat, însă Adelina a simțit nevoia de ”mici modificări”, iar acestea au început în urmă cu două luni și nu s-au terminat nici astăzi.

Adelina Pestrițu și-a cumpărat o vilă. Bruneta și-a angajat un designer de interior care călătorește de la Timișoara la București de câte ori este nevoie pentru că spune că avea nevoie de un specialist care să aranjeze camerele prefect. Ea spunea că se plictisea de lucrurile pe care le achiziționa și le arunca după doar câțiva ani, asta însemnând bani pierduți

Adelina Pestrițu și-a cumpărat o vilă! A luat o casă ”la gata” dar i-a făcut ”mici modificări”

”Plănuiam de multa vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizăm până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuință n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușă. În persoană. Și a fost și al naibii de decis. Astfel am fost “obligați” practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutăm o nouă locuință. De data aceasta o casă pe pământ așa cum visam. O casă pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate…

Și nu degeaba cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În două ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident. Și cum femeile întotdeauna au o altă viziune despre cum le-ar plăcea lor să trăiască și să arate căminul familiei, chiar dacă era “full options” evident că nici eu n-am făcut excepție de la regula și am intervenit cu “mici modificări”. Atât de mici încăt am decalat mutatul nostru cu aproape 2 luni. Așa sunt femeile, nu vă mirați. N-o sa ne înțelegeți niciodată :))) #joke”, a povestit Adelina Pestrițu pe blogul ei.

Adelina Pestrițu și-a cumpărat o vilă! Designerul vine de la Timișoara

”Dar de data asta ne-am gândit că nu este cazul să ne mai grăbim, chiar dacă nu este o perioadă deloc ușoară. Am decis să facem totul ca la carte. Cu arhitect, schițe, desene tehnice, proiecte 3D, echipe bune de muncitori și materiale de calitate. Pentru că de fiecare dată când am făcut o astfel de schimbare, am aruncat la propriu cu banii pe niște piese de interior care ulterior nu mi-au mai plăcut (eu sunt capul răutaților) sau efectiv n-au rezistat în timp. Doar câteva dintre ele făcând excepție. În câțiva ani le schimbam de 3-4 ori. Astfel pierdeam și o grămadă de bani, dar nici adevăratul confort nu îl găseam.

Astfel colaborăm cu un designer de interior care efectiv este un adevărat artist în acest domeniu, Mihaela Dosei se numește și locuiește în Timișoara, iar la nevoie călătorește la București pentru proiectul nostru și altele câte mai are”, a mai spus Adelina.